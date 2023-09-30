Брат мэра Киева Кличко: я не хочу умирать за Украину, я хочу за нее жить

Бывший боксер, брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир заявил, что «не хочет умирать за Украину», а хочет «жить за нее». Так он прокомментировал свое неучастие в военном конфликте на стороне ВСУ, а также то, что он сейчас вообще не находится на территории Украины.

«Я не готов умереть за Украину. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть»,— рассказал Владимир Кличко в интервью немецкому телеканалу ZDF. При этом он подчеркнул, что многие жители Украины сделали другой выбор и сейчас сражаются в рядах украинской армии. По словам брата киевского градоначальника, большинство из тех, кто сейчас служит в рядах ВСУ и находится на фронте — не мобилизованные, а добровольцы.

Владимир Кличко рассказал, что сейчас он постоянно проживает в Германии и регулярно участвует в различных мероприятиях по помощи украинцам, а также убеждает местных политиков и бизнесменов в необходимости продолжения и расширения всесторонней поддержки Киева.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов