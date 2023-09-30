Два человека погибли в результате падения самолета в Казахстане

В 08:44 по местному времени вблизи Карагандинской области Казахстана потерпел крушение самолет UPLA286. В результате погибли два человека. Об этом сообщил комитет гражданской авиации Минтранса республики.

На борту проводился учебно-тренировочный полет. По данным ведомства, после взлета на площадке Балапан самолет не вышел на связь, а затем было обнаружено «разрушенное воздушное судно и двое погибших».

В сообщении комитета позднее уточнили, что падение произошло в 5 км от аула Доскей Карагандинской области. Департамент Минтранса приступил к расследованию.

Лусине Баласян