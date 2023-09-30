США предостерегли главу ЛНА Хафтара от сближения с РФ

Белый дом предостерег главу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и всех ливийских руководителей от того, чтобы «полагаться на Путина», передает «Аль-Арабия» слова представителя американской администрации. Господин Хафтар на этой неделе встречался с российским президентом и министром обороны Сергеем Шойгу в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халифа Хафтар

Фото: Esam Omran Al-Fetori/File Photo, Reuters Халифа Хафтар

Фото: Esam Omran Al-Fetori/File Photo, Reuters

«Аль-Арабия» опубликовал слова представителя Белого дома в Twitter. Посольство РФ в Ливии, комментируя сообщение, написало в Telegram: «Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер».

О визите господина Хафтара сообщала пресс-служба ЛНА, информацию подтверждал Кремль. Он прибыл в Москву 26 сентября и обсудил с господином Путиным ситуацию в Ливии и в регионе. Глава ЛНА также посетил Московскую соборную мечеть, где встретился с председателем Духовного управления мусульман Равилем Гайнутдином, замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Базирующееся в Лондоне катарское издание «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на свои источники сообщало, что Халифа Хафтар надеется на подписание соглашения в сфере обороны и безопасности, в рамках которого он хочет получить больше российской военной техники, в том числе системы ПВО и беспилотники, а также рассчитывает на открытие мастерских по ее обслуживанию на территории Ливии.

В Ливии на протяжении многих лет царит двоевластие. Ситуацию на востоке страны контролирует ЛНА, а на западе, в том числе в Триполи,— Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

Леонид Уварчев