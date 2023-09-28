Путин встретился с Хафтаром в Москве

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. На встрече обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халифа Хафтар во время празднования Дня независимости Ливии в сентябре 2023 года

Фото: Esam Omran Al-Fetori/File Photo, Reuters Халифа Хафтар во время празднования Дня независимости Ливии в сентябре 2023 года

Фото: Esam Omran Al-Fetori/File Photo, Reuters

«Да, мы подтверждаем факт такой встречи. Действительно, была встреча с Хафтаром. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом»,— сообщил Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»).

Согласно сообщениям пресс-службы ЛНА, Халифа Хафтар прибыл в Россию 26 сентября. Он встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и посетил Московскую соборную мечеть, где встретился с председателем Духовного управления мусульман Равилем Гайнутдином, замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Юнус-Бек Евкуров дважды за последнее время посещал восток Ливии. В августе он посетил Бенгази по приглашению Халифы Хафтара в рамках развития договоренностей, достигнутых во время российско-ливийских переговоров на XI Московской конференции по международной безопасности и военно-техническом форуме «Армия-2023».

На прошлой неделе господин Евкуров вновь прилетел в Ливию, где проинспектировал лагерь российских спасателей и врачей, работавших в городе Дерна, почти полностью разрушенном наводнением 10 сентября. Там, по официальным данным, погибли свыше 4 тыс. человек, но ожидается, что число жертв может возрасти. Тела находят до сих пор. Без вести пропало около 20 тыс. человек. Полсотни спасателей МЧС России прибыли в Ливию 16 сентября для помощи в устранении последствий наводнения.

Базирующееся в Лондоне катарское издание «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на свои источники сообщает, что Халифа Хафтар надеется на подписание соглашения в сфере обороны и безопасности, в рамках которого он хочет получить больше российской военной техники, в том числе системы ПВО и беспилотники, а также рассчитывает на открытие мастерских по ее обслуживанию на территории Ливии. Согласно источникам, переговоры находятся на начальной стадии. Отмечается также, что Халифа Хафтар хотел бы получить в свое распоряжение военные ресурсы ЧВК «Вагнер», которые на протяжении нескольких лет оказывали ему поддержку.

Издание The Wall Street Journal 15 сентября писало, что Россия пытается получить доступ для своих военных кораблей в порты Ливии на фоне соперничества с США за влияние в Средиземном море. По словам ливийских чиновников, российская сторона запросила разрешение на доступ в порт Бенгази или Тобрук, чтобы заправлять, ремонтировать военно-морские корабли и пополнять запасы.

В Ливии на протяжении многих лет царит двоевластие. Ситуацию на востоке страны контролирует ЛНА, а на западе, в том числе в Триполи,— Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

Петр Бузлаев, Марианна Беленькая