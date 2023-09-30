В Москве арестован начальник отдела СКР по Владимирской области по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил под арест руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СКР по Владимирской области Замира Исакова. Его обвинили во взятке в особо крупном размере.

Мера пресечения избрана до 28 ноября, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По делу проходят еще два человека, чьи личности не раскрываются. Одного из них обвиняют в посредничестве во взятке в особо крупном размере, второго — в даче взятки в особо крупном размере.

Следствие просило отправить господина Исакова в СИЗО так как опасается, что тот может использовать свои навыки и скрыться, угрожать свидетелям, уничтожить улики или совершить другие действия, чтобы воспрепятствовать производству по уголовному делу. Обвиняемый назвал доводы следствия голословными и необоснованными. Он отметил, что у него на иждивении находятся несовершеннолетний ребенок и родители-пенсионеры, сам он страдает заболеваниями. Господин Исаков просил избрать ему домашний арест.

Леонид Уварчев