Инновации со знаком неопределенности

Россия в 2023 году опустилась на четыре позиции в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), заняв 51-ю строчку в списке из 132 стран. Наилучшие результаты РФ по-прежнему показывает в области развития человеческого капитала и науки — 26-е место (рост на одну позицию). Негативно влияет на ее положение состояние институтов — в этом субрейтинге страна стремительно снижается (110-е место против 89-го в 2022 году). Также ухудшились оценки как ресурсной базы для инноваций, так и их результатов. Впрочем, в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ сомневаются в полученных результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Глобальный инновационный индекс» с 2007 года ВОИС (специализированное учреждение ООН) составляет совместно с сетью академических партнеров, в число которых с 2021 года входит НИУ ВШЭ. В 2022 году РФ находилась в рейтинге на 47-м месте, в текущем году опустилась до 51-го, оказавшись между Катаром и Чили. В 2021 году страна располагалась на 45-м месте, в 2020-м — на 47-м.

Тройка лидеров текущего года не изменилась — Швейцария, США и Швеция, за которыми следуют Великобритания, Сингапур, Финляндия, Нидерланды, Германия, Дания и Южная Корея.

Китай расположился на 12-м месте (в 2022 году — на 11-й строчке). В ВОИС обращают внимание, что при оценке изменений позиций надо учитывать, что в рейтинг включен значительный объем данных за период пандемии и после нее — примерно 88% точек данных охватывают 2020–2023 годы, большинство из них построены на основе сведений за 2021 (34%) и 2022 годы (35%).

Всего рейтинг составлен для 132 стран на основе 80 показателей и рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов для инноваций (оцениваются институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и их результатов (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).

В 2023 году РФ продемонстрировала снижение оценок как ресурсной базы для инноваций (минус 12 позиций, до 58-го места), так и их результатов (минус 3 позиции, до 53-го места), хотя в 2020–2022 годах второй субиндекс показывал рост.

И если ранее по оценке ресурсов РФ традиционно занимала более высокое место, чем по оценке результатов, то в этом году ситуация развернулась.

Наилучшие результаты РФ по-прежнему показала в области развития человеческого капитала и науки — 26-е место (годом ранее — 27-е) — оценки выросли по критериям «исследования и разработки» (27-е место против 29-го), а также «образование» (50-е место против 58-го). Вклад компонента «Институты» продолжает стремительно падать и негативно влиять на общую позицию в рейтинге — по этому показателю страна заняла 110-е место против 89-го годом ранее (в 2021 году — 67-е место). Хуже всего оценена «институциональная среда» (111-е место, в прошлом году оценивалась «политическая среда») — оценка учитывает «оперативную стабильность для бизнеса» (124-е место, раньше оценивалась «политическая и оперативная стабильность») и «эффективность правительства» (83-е место против 68-го места).

Говоря о глобальной ситуации с инновациями на фоне экономической и геополитической неопределенности, в ВОИС отмечают неоднозначную динамику инвестиций в них в 2022 году. Так, инвестиции в НИОКР корпораций с наибольшими расходами на данный вид деятельности достигли исторического максимума — $1,1 трлн (рост примерно на 7,4%). Ожидается и реальный рост по итогам прошлого года госрасходов на исследования. Количество сделок с венчурным капиталом также увеличилось — на 17,6%, но при этом их стоимость сократилась на 37,8%, число международных патентных заявок практически не изменилось (рост на 0,3%). Такие темпы роста уступают динамике 2021 года, подчеркивают в ВОИС. «На 2023–2024 годы — прогноз неопределенный»,— говорится в сообщении организации.

В ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отмечают сокращение коммуникаций с ВОИС и невовлечение в диалог при подготовке рейтинга текущего года. «Наше академическое партнерство носит пассивный характер: нас информируют, но не вовлекают в процесс. Раньше мы готовили определенные аналитические разделы»,— рассказал “Ъ” первый проректор НИУ ВШЭ, директор ИСИЭЗ Леонид Гохберг. По его мнению, результаты рейтинга по РФ «вызывают сомнение». Во-первых, очевидно, что в ВОИС использовали данные за 2021 год (данных за 2023 год пока нет, а за 2022-й — получены буквально недавно), итоги которого в сфере науки и инноваций были вполне позитивны. В этой связи подозревать, что в указанном году были какие-то ухудшения, просто невозможно, полагает он. Во-вторых, РФ не предоставляла в международные организации данные за 2021 год из-за моратория на взаимодействие. «Поэтому я не вижу оснований для каких-либо рейтинговых оценок, в том числе и негативных»,— говорит Леонид Гохберг.

Венера Петрова