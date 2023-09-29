Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инновации со знаком неопределенности

РФ потеряла четыре позиции в «Глобальном инновационном индексе»

Россия в 2023 году опустилась на четыре позиции в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), заняв 51-ю строчку в списке из 132 стран. Наилучшие результаты РФ по-прежнему показывает в области развития человеческого капитала и науки — 26-е место (рост на одну позицию). Негативно влияет на ее положение состояние институтов — в этом субрейтинге страна стремительно снижается (110-е место против 89-го в 2022 году). Также ухудшились оценки как ресурсной базы для инноваций, так и их результатов. Впрочем, в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ сомневаются в полученных результатах.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Глобальный инновационный индекс» с 2007 года ВОИС (специализированное учреждение ООН) составляет совместно с сетью академических партнеров, в число которых с 2021 года входит НИУ ВШЭ. В 2022 году РФ находилась в рейтинге на 47-м месте, в текущем году опустилась до 51-го, оказавшись между Катаром и Чили. В 2021 году страна располагалась на 45-м месте, в 2020-м — на 47-м.

Тройка лидеров текущего года не изменилась — Швейцария, США и Швеция, за которыми следуют Великобритания, Сингапур, Финляндия, Нидерланды, Германия, Дания и Южная Корея.

Китай расположился на 12-м месте (в 2022 году — на 11-й строчке). В ВОИС обращают внимание, что при оценке изменений позиций надо учитывать, что в рейтинг включен значительный объем данных за период пандемии и после нее — примерно 88% точек данных охватывают 2020–2023 годы, большинство из них построены на основе сведений за 2021 (34%) и 2022 годы (35%).

Всего рейтинг составлен для 132 стран на основе 80 показателей и рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов для инноваций (оцениваются институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и их результатов (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).

В 2023 году РФ продемонстрировала снижение оценок как ресурсной базы для инноваций (минус 12 позиций, до 58-го места), так и их результатов (минус 3 позиции, до 53-го места), хотя в 2020–2022 годах второй субиндекс показывал рост.

И если ранее по оценке ресурсов РФ традиционно занимала более высокое место, чем по оценке результатов, то в этом году ситуация развернулась.

Наилучшие результаты РФ по-прежнему показала в области развития человеческого капитала и науки — 26-е место (годом ранее — 27-е) — оценки выросли по критериям «исследования и разработки» (27-е место против 29-го), а также «образование» (50-е место против 58-го). Вклад компонента «Институты» продолжает стремительно падать и негативно влиять на общую позицию в рейтинге — по этому показателю страна заняла 110-е место против 89-го годом ранее (в 2021 году — 67-е место). Хуже всего оценена «институциональная среда» (111-е место, в прошлом году оценивалась «политическая среда») — оценка учитывает «оперативную стабильность для бизнеса» (124-е место, раньше оценивалась «политическая и оперативная стабильность») и «эффективность правительства» (83-е место против 68-го места).

РФ закрепилась в верхней части рейтинга технологичности

Говоря о глобальной ситуации с инновациями на фоне экономической и геополитической неопределенности, в ВОИС отмечают неоднозначную динамику инвестиций в них в 2022 году. Так, инвестиции в НИОКР корпораций с наибольшими расходами на данный вид деятельности достигли исторического максимума — $1,1 трлн (рост примерно на 7,4%). Ожидается и реальный рост по итогам прошлого года госрасходов на исследования. Количество сделок с венчурным капиталом также увеличилось — на 17,6%, но при этом их стоимость сократилась на 37,8%, число международных патентных заявок практически не изменилось (рост на 0,3%). Такие темпы роста уступают динамике 2021 года, подчеркивают в ВОИС. «На 2023–2024 годы — прогноз неопределенный»,— говорится в сообщении организации.

В ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отмечают сокращение коммуникаций с ВОИС и невовлечение в диалог при подготовке рейтинга текущего года. «Наше академическое партнерство носит пассивный характер: нас информируют, но не вовлекают в процесс. Раньше мы готовили определенные аналитические разделы»,— рассказал “Ъ” первый проректор НИУ ВШЭ, директор ИСИЭЗ Леонид Гохберг. По его мнению, результаты рейтинга по РФ «вызывают сомнение». Во-первых, очевидно, что в ВОИС использовали данные за 2021 год (данных за 2023 год пока нет, а за 2022-й — получены буквально недавно), итоги которого в сфере науки и инноваций были вполне позитивны. В этой связи подозревать, что в указанном году были какие-то ухудшения, просто невозможно, полагает он. Во-вторых, РФ не предоставляла в международные организации данные за 2021 год из-за моратория на взаимодействие. «Поэтому я не вижу оснований для каких-либо рейтинговых оценок, в том числе и негативных»,— говорит Леонид Гохберг.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...