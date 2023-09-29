«Ростов» и «Урал» понюхали победу

Стартовый матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и «Уралом» завершился вничью — 2:2. Екатеринбуржцы вели 2:0 и вместе с победой упустили возможность догнать «Зенит». Но и ростовчане могли добиться успеха после удаления в составе соперника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Перед матчем с «Ростовом» «Урал» занимал восьмое место с 14 очками, хотя еще не так давно делил лидерство в чемпионате с «Краснодаром». Но с тех пор екатеринбуржцы потерпели три поражения при одной ничьей и к тому же совсем перестали забивать, сыграв в четырех встречах подряд на ноль в нападении. Правда, несмотря на явный спад в результатах, их отставание от замыкающего тройку «Зенита» составляло всего три балла.

Ростовчане располагались на 11-й строчке таблицы с девятью очками. Причем в предыдущих двух турах они не смогли довести до победы матчи с «Балтикой» и ЦСКА, по ходу которых не удержали перевес в два гола. И в отличие от «Урала», клуб с берегов Дона находился всего в трех пунктах от зоны вылета. Кроме того, у южан была настоящая беда в обороне и они имели худший показатель в Премьер-лиге по пропущенным мячам — 19.

Безусловно, «Ростову» не хватало основного центрального защитника Максима Осипенко, который к игре с «Уралом» наконец-то вернулся в стартовый состав. Тем не менее футболистам Валерия Карпина опять не удалось сохранить ворота сухими.

Уже на четвертой минуте екатеринбуржцы прервали свою безголевую серию, реализовав угловой.

Впрочем, гол Гильерме Шеттине получился курьезным. Мяч случайно попал ему в голову транзитом через Андрея Егорычева и удачно отскочил в сетку.

Ростовчане могли сразу отыграться, когда их нападающий Егор Голенков опередил голкипера Илью Помазуна и немного не уложился в створ. А вскоре они пропустили во второй раз. Помазун со своей половины поля сделал длинный заброс на Эрика Бикфалви, тот скинул мяч на Егорычева, который в касание переправил его в цель. Оборона хозяев в этом эпизоде рассыпалась просто как карточный домик. А главное, что «Ростов» не только ухудшил себе статистику, но и оказался на грани очередного поражения.

Надежда на благоприятный исход у команды Карпина появилась благодаря сверхвнимательной работе бригады VAR, которая разглядела легкий контакт мяча с рукой защитника «Урала» Кики в штрафной площади гостей.

Португальцу банально не повезло, тем более что он еще вел верховую борьбу с Хореном Байрамяном, подталкивавшим его в спину, однако арбитр Роман Галимов, лично пересмотрев момент, указал на «точку». В итоге Осипенко с неочевидного пенальти сократил разницу до минимума.

Незадолго до перерыва Алексей Миронов попытался дальним ударом сравнять счет, и екатеринбуржцев выручил Помазун, а Байрамян пробил рядом со штангой после розыгрыша углового. Зато ростовчане отличились в самом дебюте второго тайма, когда Илья Вахания ворвался в штрафную по правому флангу, а защитник «Урала» Артем Мамин замкнул его прострел, забив классический автогол. Окрыленные успехом хозяева организовали еще несколько атак, самые опасные из которых с ударами Даниила Уткина и Голенкова отразил Помазун.

Гости тоже искали счастья в чужой штрафной и едва не нашли его после подачи углового, когда по воротам бил Силвие Бегич.

Не факт, что вратарь Сергей Песьяков успел бы отбить этот мяч, но ему помог Данил Глебов. А на 79-й минуте подопечные Виктора Гончаренко остались в меньшинстве. Егорычев, останавливая рывок Мохаммада Мохеби, совершил, по мнению судьи, фол «последней надежды» и увидел перед собой красную карточку.

В такой ситуации «Уралу» уже, конечно, сложно было рассчитывать на победу. «Ростов» же, не выигрывавший с четвертого тура, наоборот, почувствовал запах трех очков и обложил ворота соперника. Однако матч так и закончился вничью — 2:2. Екатеринбуржцы с 15 очками поднялись на промежуточное седьмое место, а ростовчане с десятью — по-прежнему на 11-м.

Александр Ильин