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В Ульяновской области вдвое увеличилось количество случаев заражения COVID-19

Согласно данным официального сайта «Стопкоронавирус.РФ» в Ульяновской области недельный прирост выявленных заражений COVID-19 увеличился с 27 случаев в начале сентября и 36 случаев в середине сентября до 64 и 65 случаев в последние две недели соответственно. За неделю с 18 сентября по 24 сентября с диагнозом COVID-19 госпитализировано 14 человек, два человека умерли.

В Самарской области недельное количество выявленных случаев COVID-19 увеличилось со 147 случаев в начале месяца до 559 случаев за неделю с 18 сентября по 24 сентября.

В пятницу, как сообщает ТАСС, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что изменения, которыми обладают новые варианты вируса SARS-CoV-2, некритичные, «агрессивностью новые штаммы в тяжести заболевания не отличаются». Ранее, в четверг, министр сообщил, что в России наблюдается подъем заболеваемости ковидом, однако при этом госпитализаций не много.

Андрей Васильев, Ульяновск

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