Во всех муниципалитетах Кубани 4 октября проведут проверку систем оповещения

Комплексная проверка систем оповещения Краснодарского края планируется на 4 октября 2023 года. Учения будут организованы администрацией Краснодарского края в соответствии с приказами МЧС России и Минцифры РФ.

В муниципалитетах прозвучит предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности. После того как запустят сирены, необходимо включить любой из 10 общероссийских телеканалов либо «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Проверку систем оповещения населения планируют начать с запуска сирен в 10:35 и дальнейшей передачи телерадиосообщения в 10:43. Администрации муниципальных образований Кубани просят соблюдать спокойствие, сигнал учебный.

О проведении проверок систем оповещения уже сообщили администрации Армавира, Новороссийска, а также Староминского, Новопокровского, Красноармейского, Кореновского, Курганинского и Ейского районов. Будут ли в Краснодаре включать системы оповещения, пока не известно, «Ъ-Кубань» направил в мэрию запрос.

Георгий Ефименко

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