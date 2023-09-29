Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рэпер Лигалайз сообщил, что его не пустили на борт польской авиакомпании

Рэпер Лигалайз (Владимир Меньшиков) сообщил, что его не пустили в самолет авиакомпании LOT Polish Airlines. По его словам, компания отказалась брать на борт пассажиров с российскими паспортами. Он должен был лететь рейсом LOT Polish Airlines из Астаны в Будву на концерт.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве»,— написал рэпер в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной).

По словам рэпера, он «не испытывает негатива по отношению к решению авиаперевозчика», поскольку это не сравнится «с настоящими страданиями украинцев». Господин Меньшиков сообщил о переносе концерта, все билеты на концерт в Будве останутся действительными.

Рэпер Лигалайз уехал из России в Литву этим летом. Российская прокуратура проверяет его на дискредитацию вооруженных сил РФ. Он неоднократно критиковал боевые действия на Украине. Несколько постов в его официальном паблике во «ВКонтакте» удалены по требованию прокуратуры.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...