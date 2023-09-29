Рэпер Лигалайз сообщил, что его не пустили на борт польской авиакомпании

Рэпер Лигалайз (Владимир Меньшиков) сообщил, что его не пустили в самолет авиакомпании LOT Polish Airlines. По его словам, компания отказалась брать на борт пассажиров с российскими паспортами. Он должен был лететь рейсом LOT Polish Airlines из Астаны в Будву на концерт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве»,— написал рэпер в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной).

По словам рэпера, он «не испытывает негатива по отношению к решению авиаперевозчика», поскольку это не сравнится «с настоящими страданиями украинцев». Господин Меньшиков сообщил о переносе концерта, все билеты на концерт в Будве останутся действительными.

Рэпер Лигалайз уехал из России в Литву этим летом. Российская прокуратура проверяет его на дискредитацию вооруженных сил РФ. Он неоднократно критиковал боевые действия на Украине. Несколько постов в его официальном паблике во «ВКонтакте» удалены по требованию прокуратуры.

Анастасия Ларина