Минстрой РФ увеличил стоимость «квадрата» жилья на Кубани до 155 тысяч рублей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило на четвертый квартал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Краснодарском крае на уровне 155,3 тыс. руб. Приказ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В Крыму средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья составит 120,8 тыс. руб., в Севастополе — 120,4 тыс. руб. В Адыгее показатель составит 89 тыс. руб.

Дороже всего «квадрат» жилья будет в Москве — 165,6 тыс. руб. и в Санкт-Петербурге – 165,3 тыс. руб. Снизится стоимость в 13 регионах: Белгородской, Воронежской, Тверской, Тульской, Ярославской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Новосибирской областях, а также в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском и Забайкальском краях.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram