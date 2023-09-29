«Изменения в логистике стимулировали рост зарплат в сфере грузоперевозок»

Сегодня из-за санкций в отношении России происходит серьезная переориентация в сфере логистики, транспортировки и хранения, констатируют эксперты Южного ГУ ЦБ РФ. Эти процессы, по их словам, оказывают влияние и на рынок труда в регионе. О причинах изменения логистики и ее следствиях «Ъ-Кубань» рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.



Александр Гостев

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«Ключевое изменение в логистике для юга страны — это переориентация поставок товаров со стран Евросоюза на страны Азии, Ближнего Востока и СНГ. Появились новые направления поставки продукции. Например, предприятия юга направляют пшеницу в Северную и Восточную Африку, подсолнечное масло — в страны Персидского залива и Ближнего Востока, безалкогольные напитки, в том числе соки,— в Западную и Восточную Азию.

Увеличились доля и объемы экспорта зерна. Один из зернотрейдеров Краснодарского края сообщил о рекордном для себя объеме экспорта в первом полугодии — более 5 млн тонн.

С марта 2023 года мы наблюдаем постоянный рост перевалки грузов в южном макрорегионе, и в частности в Краснодарском крае. Конечно, это требует развития инфраструктуры Азово-Черноморских портов. В Новороссийске проектируются новые причалы и терминал для перевалки металлопродукции. В Тамани модернизирован терминал навалочных грузов, запланирована реконструкция терминала сжиженного газа, а также базы крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Изменение логистики, переход компаний на новые рынки и направления привели к повышенному спросу на грузоперевозки. На этом фоне потребность отрасли в кадрах увеличилась, что повлияло на рост зарплат. К примеру, на Кубани количество вакансий в сфере транспорта и логистики за январь-июль была в полтора раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Заработные платы увеличились более чем на 20%.

В целом объем инвестиций в сфере транспортировки и хранения за первые полгода в крае составил более 65 млрд руб. А доля вложений в эту отрасль экономики в общем объеме инвестиций возросла относительно такого же периода прошлого года на 2,4 процентных пункта, до 26,4%. Благодаря инвестиционным проектам будут открываться новые производства в сфере логистики и транспорта, а также в смежных отраслях».

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