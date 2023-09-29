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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ: Lada X-Cross 5 начнут продавать частным лицам к концу 2023 года

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал в интервью «РИА Новости», что компания планирует начать продажи новой Lada X-Cross 5 частным клиентам на рубеже 2023–2024-го. По его словам, цена будет рыночной, а «какой планки она достигнет к концу года — покажет время».

Господин Соколов отметил, что на первую партию Lada X-Cross 5 «уже очень много заказов». Он считает, что партия «разойдется» между корпоративными клиентами. «Что касается следующих партий, то тут уже можно говорить о продажах частным лицам: они начнутся на рубеже 2023 и 2024 годов»,— сказал он.

Максим Соколов отметил, что с момента запуска этой модели в экономической ситуации произошли «кардинальные изменения». По его словам, на цену автомобиля повлияют повышение утильсбора, курсовая разница, а также увеличивающиеся логистические издержки.

В июне на заводе «Лада Санкт-Петебург» началось производство Lada X-Cross 5. В сборке модели участвуют также восточные партнеры, какие именно — компания не уточняла. В июне компания заявляла, что машины поступят к дилерам уже в июле—августе, затем президент АвтоВАЗа Максим Соколов отодвинул начало продаж на четвертый квартал, а в начале сентября журнал «Авто.ру» со ссылкой на пресс-службу автоконцерна уточнил: автомобили начнут продаваться в декабре.

Подробнее — в публикации «Ъ» «АвтоВАЗ открещивается от партии».

Полина Мотызлевская

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