АвтоВАЗ открещивается от партии

Вчера в сети появилась информация о том, что на площадке АвтоВАЗа в Петербурге собрана пробная партия Chery Tiggo 7 Pro и автомобили этой модели прошли тестирование в инжиниринговом центре АвтоВАЗа. Российский автоконцерн поспешил опровергнуть эту информацию. Тем не менее эксперты не исключают того, что партия автомобилей все же могла быть выпущена, что может говорить о поиске Chery российской площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне на заводе АвтоВАЗ в Петербурге (бывший Nissan) началось производство локализованной модели Bestune T77 компании FAW под брендом Lada X-Cross 5

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ В июне на заводе АвтоВАЗ в Петербурге (бывший Nissan) началось производство локализованной модели Bestune T77 компании FAW под брендом Lada X-Cross 5

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Инсайдерское сообщество Avtograd News на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что в Центре инжиниринга АвтоВАЗа проходили тесты для сертификации автомобили Chery Tiggo 7 Pro. Кроме того, по данным инсайдеров, на заводе в Петербурге уже собрана пробная партия таких автомобилей, специалисты различных служб контроля качества АвтоВАЗа сейчас занимаются проверкой соблюдения всех технологических параметров сборки. По данным Avtograd News, компания Chery предлагает российскому автоконцерну более выгодные условия, чем компания FAW, чью локализованную модель Bestune T77 под брендом Lada X-Cross 5 начали выпускать в июне на заводе в Петербурге (бывший автозавод Nissan).

В пресс-службе АвтоВАЗа официально опровергают появившуюся информацию. «Слухи не соответствуют действительности»,— сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе концерна. Тем не менее собственные источники «Ъ-СПб» на рынке утверждают, что выпуск пробной партии Chery на петербургском предприятии все же произошел на прошлой неделе. Автоэксперт Денис Гаврилов считает, что определенная логика в выпуске пробной партии на предприятии в Петербурге есть, поскольку Chery подтверждала свой интерес к локализации сборки в России и, по неофициальным данным, планировала выпустить около 100 машин на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге.

В пресс-службе АвтоВАЗа также подтвердили, что выпуск модели X-Cross 5 не был приостановлен. «Мы продолжаем собирать Lada X-Cross 5, также ведутся переговоры с другими потенциальными восточноазиатскими партнерами о новых проектах в отношении всех наших заводов в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Ход переговоров мы не комментируем»,— отметили в АвтоВАЗе. Ранее в сети появлялась неподтвержденная информация о том, что у российского автоконцерна возникли проблемы с китайской компанией FAW, однако в пресс-службе АвтоВАЗа называли эти слухи «гаданием на кофейной гуще».

Между тем сроки начала официальных продаж X-Cross 5 раз за разом отодвигаются: в июне компания оптимистично утверждала, что машины поступят к дилерам уже в июле-августе, затем президент АвтоВАЗа Максим Соколов отодвинул начало продаж на четвертый квартал, а в начале сентября журнал «Авто.ру» со ссылкой на пресс-службу автоконцерна уточнил: автомобили начнут продаваться в декабре. Опрошенные «Ъ-СПб» автодилеры не располагают более точной информацией. «У них на сайте "Скоро в продаже", и у нас на сайте "Скоро в продаже". Другой информации нет»,— сказали нашему изданию в пресс-службе крупного петербургского официального дилера марки. «Уже никто особо и не верит в этот проект»,— говорит господин Гаврилов.

Вячеслав Калашников