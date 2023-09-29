На заводах Tesla нашли расистов

Американский регулятор, занимающийся вопросами равноправия на рабочем месте, подал иск к Tesla, обвинив компанию в том, что чернокожие работники одного из ее заводов регулярно сталкивались с враждебностью и притеснениями по расовому признаку. От компании требуют выплаты компенсаций и недопущения подобного в дальнейшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

Вчера, 28 сентября, американская Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC) подала иск к корпорации Tesla в окружной суд Сан-Франциско. Регулятор обвинил компанию в том, что она ничего не делала с «открытой враждебностью и расизмом» в отношении чернокожих сотрудников ее завода в калифорнийском городе Фримонте и увольняла сотрудников, жаловавшихся на это. EEOC требует от Tesla выплаты компенсаций сотрудникам, столкнувшимся с расизмом, а также изменения практики работы с такого рода нарушениями, чтобы не допустить их в дальнейшем. Компания пока не прокомментировала иск со стороны EEOC, но ранее заявляла, что она выступает против всех форм дискриминации и притеснений.

EEOC заявила, что чернокожие сотрудники этого завода с 2015 года регулярно подвергались враждебным действиям, нападкам и притеснениям по расовому признаку.

В частности, на стенах производственных помещений, лифтов и даже на собранных автомобилях регулярно появлялись расистские граффити — со свастиками, изображением петли (намек на суды Линча в отношении чернокожих), расистскими оскорблениями.

Сообщается также, что чернокожих сотрудников регулярно оскорбляли по расовому признаку.

В иске говорится, что проявления расизма в компании были «частыми, постоянными, неприемлемыми, нетерпимыми и происходили во всех сменах и отделах, а также на всех должностях». EEOC отмечает, что руководство компании знало об этом, но ничего не предпринимало, а в некоторых случаях переводило на другую работу или даже увольняло чернокожих сотрудников, жаловавшихся на расизм.

Ранее бывшие сотрудники завода Tesla во Фримонте уже подавали против компании индивидуальные и коллективные иски. К коллективному иску присоединилось около 240 человек. В частности, в 2021 году суд постановил выплатить $137 млн бывшему сотруднику завода Оуэну Диасу, который сталкивался с расистскими комментариями и нападками. В феврале прошлого года калифорнийский регулятор по вопросам гражданских прав подал сходный с нынешним иск к Tesla.

Яна Рождественская