Город Грозный получил статус культурной столицы 2025 года

Столица Чеченской Республики город Грозный получил статус культурной столицы России 2025 года. Об этом решении было объявлено в финале конкурса, посвященного выборам культурной столицы 2024 года, который прошел в Москве. Звание Грозному присвоили без традиционного конкурса между городами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Обладателем звания культурной столицы 2024 года стал Нижний Новгород. Однако в момент подведения итогов конкурса председатель оргкомитета депутат Госдумы Николай Новичков объявил, что статус культурной столицы 2025 года присвоен городу Грозному. По его словам, такое «мудрое решение» позволит городам успешнее подготовиться к будущим мероприятиям, в том числе с точки зрения финансирования.

«Поняли, что выход у нас может быть только один — заглянуть дальше, чем мы предполагали год назад. Поэтому мы сегодня назовем культурную столицу 2024 года и 2025 года. А в следующем году мы будем определять культурную столицу 2026 года и так далее»,— сказал Николай Новичков. Видео с награждения опубликовано на странице конкурса на YouTube.

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. В рамках конкурса предлагаются культурно-образовательные проекты, которые можно будет реализовать при получении статуса культурной столицы. Принять участие в нем могут команды, представляющие административные центры субъектов России и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек. Представители Москвы и Санкт-Петербурга могут принять участие в конкурсе только как соорганизаторы и эксперты.

Милена Костерева