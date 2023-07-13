Путин рассказал «Ъ» подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»

По окончании пленарного заседания Форума будущих технологий специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников узнал у президента Владимира Путина подробности его встречи с командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле 29 июня. Встреча длилась три часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на форуме в ЦМТ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на форуме в ЦМТ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, беседа состоялась через пять дней после неудавшейся попытки мятежа. 10 июля о ней рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Единственное, что мы можем сказать, то что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения»,— говорил тогда господин Песков.

Андрею Колесникову президент раскрыл некоторые другие подробности мероприятия. Приводим часть его сегодняшнего репортажа.

— Не прощу себе, если не задам еще один вопрос,— сказал я.— Есть много версий, почему вы встретились с ЧВК «Вагнер» 29 июня. На саммите НАТО это активно обсуждали, у них своя, версия, у меня, допустим, своя... А у вас какая версия?

— Какая у меня может быть версия? — переспросил Владимир Путин.— У меня не версия. У меня — то, что происходило на самом деле. Это у вас или в НАТО может быть версия.

— Расскажите тогда, что происходило на самом деле,— предложил я.

— А что происходило на самом деле? — снова переспросил Владимир Путин.— Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно...

Он, конечно, хотел встретиться именно с ними, с командирами ЧВК, чьи бойцы воевали достойно. Не с Евгением Пригожиным, а с ними прежде всего.

Видно было, что он и правда хотел выразиться аккуратно.

— С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все.

И они уложились в три часа.

— Можно предполагать,— спросил я,— что ЧВК «Вагнер» сохранится как боевая единица?

— Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! — воскликнул Владимир Путин.— У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!

То есть если нет закона, то нет и ЧВК.

А что же это тогда все было?

— Такого юрлица нет,— пояснил Владимир Путин.

Тут он, видимо, говорил как юрист.

Это было понятно.

— Группа есть, но юридически не существует! — повторил президент.— Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос.

Позже Владимир Путин поделился со мной одной историей с этой встречи. На ней он предложил командирам «Вагнера», которых, подтвердил президент, на встрече было 35 человек («Ну вот, вы в Кремле»,— сказал он им), несколько вариантов трудоустройства, и в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. То есть человека, под началом которого бойцы «Вагнера» и служили последние 16 месяцев.

— Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить,— сказал Владимир Путин.— И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время.

— И что же?

— Многие кивали, когда я это говорил,— продолжил Владимир Путин.— А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав:

— Нет, ребята не согласны с таким решением.

История с ЧВК «Вагнер», без сомнения, перепахала Владимира Путина.

Даже если он с этим не согласится.

О чем еще говорил Владимир Путин в Центре международной торговли — в полной версии репортажа.