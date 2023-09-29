«В большинстве процедур денег нет, а запрос — дело обязательное»

Правительство РФ планирует с 2025 года исключить из льготных категорий по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), арбитражных управляющих и нотариусов. Сейчас они наряду с правоохранительными органами могут запрашивать и получать данные из ЕГРН бесплатно. Кроме того, сообщается о намерении властей с 2025 года повысить размер платы за предоставление сведений из реестра. Законопроект комментирует председатель Совета Союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Герасименко

Фото: предоставлено автором Валерия Герасименко

Фото: предоставлено автором

«Инициатива для арбитражных управляющих безрадостная. Если нотариусы перевыставят расходы на выписки клиентам, управляющие в большинстве случаев будут нести эти расходы на себе, так как в большинстве процедур денег нет, а запросы они делать обязаны.

Сумму этих расходов оценить сложно, так как каждая процедура индивидуальна. У должника может и не быть объектов недвижимости вовсе. Тогда это один запрос, по результатам которого управляющий получит отрицательный ответ. Но может быть и должник, у которого много объектов. И тут помимо общей выписки по самому должнику, целесообразно заказывать выписку по адресу, чтобы исключить или установить наличие зарегистрированных прав других лиц. А если таких адресов несколько? Соответственно, максимальную сумму таких расходов просто не посчитать.

Так же выписки могут понадобиться на всех контролирующих должника лиц и их родственников, если арбитражный управляющий привлекает их к субсидиарной ответственности, для принятия обеспечительных мер в отношении должников банкрота при взыскании долгов.

Выписки из ЕГРН — это обязательный и абсолютно необходимый для арбитражных управляющих инструмент получения информации. И поскольку управляющие выполняют, в том числе, и социальную функцию, вводить платную выдачу выписок для них вряд ли целесообразно».

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