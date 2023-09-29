«Татнефть» раздаст акционерам половину прибыли за первое полугодие

Акционеры «Татнефти» на внеочередном собрании в четверг решили направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия около 64 млрд руб. Это половина чистой прибыли, составившей 128,1 млрд руб.

Совладельцам компании по состоянию на 11 октября на каждую акцию будет перечислено по 27,54 руб. Это меньше, чем за первое полугодие 2022 года, когда дивиденды составили 32,71 руб.

Снижение выплат акционерам связано с сокращением прибыли компании в январе-июне 2023 года на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании уменьшилась на 25% — до 531 млрд руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на середину текущего года крупнейшим акционером «Татнефти» с долей 27,23% от уставного капитала являлось принадлежащее правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим». Кипрская структура «Татнефти» Vamolero Holdings Co. Limited владело 2,88% акций.

О том, почему в первом полугодии снизилась прибыль «Татнефти», читайте в материале «Ъ-Казань» «"Татнефть" подвели цены».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"