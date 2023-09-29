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Кролики выросли как грибы

«Полонис групп» хочет построить под Воронежем кролиководческую ферму за 2 млрд рублей

Воронежское ООО «Полонис групп» бывшего топ-менеджера местного производителя свинины «Агроэко» Владимира Полторака, ранее отказавшееся от возведения в Рамонском районе комплекса по выращиванию шампиньонов за 4,5 млрд руб., теперь планирует вместо него построить в том же муниципалитете кролиководческую ферму за 1,9 млрд руб. Производство может стать одним из крупнейших в России. Пока промышленное кролиководство в стране растет невысокими темпами. Чиновники уверяют в востребованности продукции. Эксперты добавляют, что крупные проекты могут поставлять мясо в торговые сети, так как в отличие от небольших ферм удовлетворяют всем требованиям ритейлеров.

Эксперты считают, что культуру потребления кроликов еще предстоит прививать

Эксперты считают, что культуру потребления кроликов еще предстоит прививать

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты считают, что культуру потребления кроликов еще предстоит прививать

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах ООО «Полонис групп» вложить в создание кролиководческого предприятия около 2 млрд руб. (в рамках трех очередей) «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной власти. Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников на днях в своих соцсетях рассказал, что в первый этап проекта планируется вложить около 400 млн руб. «Ежегодные налоговые выплаты в бюджеты всех уровней, по предварительным расчетам, составят около 20,7 млн в год. К 2032 году сумма составит более 200 млн»,— добавил господин Корчевников.

Как расширяли производство «Липецкого кролика»

Собеседники в региональной власти в марте 2023 года говорили «Ъ-Черноземье», что в первую очередь проекта может быть инвестировано свыше 570 млн руб., во вторую — более 610 млн руб., в третью — почти 740 млн руб. Первую очередь мощностью 370 т в год предполагалось возвести к 2024 году, вторую — к 2025-му, третью — к 2027-му. Помимо мяса планировалось выпускать субпродукты.

Весной шла речь о привлечении 129 млн руб. собственных средств и кредита Сбербанка. Сергей Корчевников уточнил, что проект также обсуждался с Корпорацией МСП в части привлечения федеральных мер поддержки. «Публикация об этом проекте достаточно долго ждала своего часа. Мы ждали решения одного из ведущих банков о финансировании проекта и получили положительный ответ»,— написал он. Властям удалось привлечь максимальную сумму залогового поручительства, предоставляемого вместе с региональным гарантийным фондом и корпорацией МСП,— 70% от стоимости проекта, отметил господин Корчевников.

Источник «Ъ-Черноземье» в облправительстве добавил, что компания испытывала сложности с получением кредитных средств в Сбербанке. Кредит был одобрен только в сентябре.

По данным «Ъ-Черноземье», совокупный объем производства в 1,3 тыс. т мяса и субпродуктов (печень, почки, сердце, язык) в год должен вывести Воронежскую область на второе место в России по этому показателю после Смоленской области (1,9 тыс. т). Ежегодная выручка после выхода на полную мощность первой очереди планируется в объеме 230 млн руб., срок окупаемости — восемь лет.

На официальном сайте «Полонис групп» указано, что компания планирует построить в 3 км южнее деревни Репное Рамонского района (к северу от села Русская Гвоздевка) ферму на 12 тыс. самок. Технология предусматривает интенсивное выращивание поголовья с размещением партий животных в групповых клетках. Убойный цех будет располагаться рядом с площадкой выращивания. Мясо планируется охлаждать и замораживать. Также компания намерена сформировать собственный автопарк для доставки мяса и полуфабрикатов потребителям. Поставщиком оборудования выступает московская компания.

«Полонис групп» известна проектом создания в Рамонском районе комплекса по выращиванию шампиньонов за 4,5 млрд руб. Он был заявлен в 2015 году (а договор аренды участка площадью 46 га заключен еще в 2013-м и продолжает действовать). В 2019 году стало известно о его приостановке: компания объясняла это сложностями в отрасли — в частности, умеренным ростом потребления, а также снижением закупочных цен. В 2020-м «Полонис групп» анонсировала возможное возобновление проекта в 2021 году, но строительство так и не началось.

Владимир Полторак пообещал ответить на вопросы «Ъ-Черноземье» позднее.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Полонис групп» зарегистрировано в Русской Гвоздевке Рамонского района в 2015 году. Нынешний основной вид деятельности — разведение кроликов и прочих пушных зверей. Уставный капитал — 124,6 млн руб. В 2022 году выручка составила 13 тыс. руб., чистый убыток — 747 тыс. Годом ранее при том же объеме выручки убыток равнялся 591 тыс. Директор и единственный учредитель — Владимир Полторак.

По данным Минсельхоза РФ, регионами-лидерами по производству крольчатины в России являются Московская, Смоленская, Оренбургская, Брянская, Липецкая, Костромская, Волгоградская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. В Липецкой области в 2022 году промышленное производство кролиководческой продукции выросло на 6% и достигло 1,4 тыс. т в живом весе, отмечал губернатор Игорь Артамонов. Этот объем выпускает ООО «Липецкий кролик» Андрея и Руслана Звягиных, которое производит более 30 видов продукции.

В Воронежской области также есть кролиководческие фермы, но значительно меньшей мощности. Ферма «Рамонский кролик» в одноименном районе мощностью около 70 т в убойном весе в год выставлялась на продажу за 4,5 млн руб. (ранее не нашла покупателей за 10 млн руб.). При этом «Рамонский кролик» позиционирует себя как «не имеющий конкурентов» в регионе.

Производство мяса кролика в России в 2022 году выросло на 4% по сравнению с показателем 2021 года и составило 10 тыс. т, сообщали в Минсельхозе (по всей видимости, речь только о промышленном производстве). По данным Союза кролиководов, за последние пять лет количество новых предприятий в отрасли выросло на 18%, при этом вырос ассортимент как свежей продукции, так и продуктов глубокой переработки. По оценке Союза, отрасль является самой быстроокупаемой в животноводстве, при этом производители могут получать разноплановый доход (от производства мяса и пуха, от непосредственной продажи животных и т.д.).

«Диетическое мясо кроликов пользуется огромным спросом среди населения»,— считают в Союзе кролиководов.

Кролиководство характеризуется быстрой регенерацией поголовья: в течение года от одной крольчихи получают до 100 кг мяса в убойном весе, отмечают в BusinesStat. Пока значительная часть российского производства приходится на хозяйства населения, но промышленное производство растет, в том числе благодаря свободной нише на рынках.

По словам Сергея Корчевникова, спрос на кроличье мясо в России превышает 300 тыс. т в год: «Это равноценно 2 кг в расчете на одного жителя страны, что подтверждает востребованность такой фермы и ее перспективную рентабельность».

Как планировали наладить производство крольчатины в Курской области

Президент Национального союза кролиководов Алексей Емельянов назвал воронежский проект крупным: «Таких сейчас почти не заявляется». По его словам, на рынке в принципе не так много больших компаний. «Но именно крупные предприятия способны наладить поставки в продуктовые сети, выдержать требуемый ритейлерами уровень производства и качества. Небольшие фермерские хозяйства зачастую эти требования обеспечить не могут»,— пояснил господин Емельянов.

Эксперт добавил, что сейчас перед производителями стоит задача прививать культуру потребления: «Крольчатина пока не такой понятный продукт, как та же курица или даже индейка. Нужно рассказывать о преимуществах этого мяса, чтобы спрос был больше».

Олег Мухин, Александр Прытков

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