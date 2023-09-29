Конституцию отправили на слушания

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отменил рассмотрение законопроекта о поправках в конституцию региона, который депутаты в первом чтении должны были рассмотреть на ближайшей сессии парламента. В процесс вмешалась региональная общественная палата (ОП), потребовавшая провести общественные слушания по предлагаемым изменениям в закон. ОП акцентировала внимание на «деструктивных силах, которые обостряют национальный вопрос», развивая тему о якобы объединении двух субъектов — Алтайского края и Республики Алтай. Политологи считают, что возникшая ситуация может стать началом избирательной кампании главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Члены Общественной палаты Республики Алтай направили обращение главе региона Олегу Хорохордину с предложением отозвать законопроект о поправках в конституцию региона и направить его на общественное обсуждение. Как отмечают авторы обращения, документ стал поводом «для деструктивных сил, которые пытаются обострить национальный вопрос». Разработанные поправки в региональную конституцию местное население неверно воспринимает как шаг навстречу объединению двух субъектов — Республики Алтай и Алтайского края, отметили общественники. «Общественная палата Республики Алтай считает неприемлемыми попытки отдельных лиц использовать данную тему для раскачивания ситуации»,— пояснили общественники в своем письме к главе республики.

Законопроект был направлен главой региона в государственное собрание — эл курултай республики в июне. Он предполагает изменения в девяти статьях конституции, которые были разработаны для приведения закона в соответствие федеральному законодательству. Например, в некоторых словах изменено окончание — вместо «соблюдения» заменить словом «соблюдение», «исходя из» дополнить словами «территориальной и государственной», исключить слово «целостна» и т.д. Также главу региона перестанут называть гарантом соблюдения конституции республики и ее законов: согласно новой формулировке, он обеспечивает их соблюдение.

Рассмотреть поправки в региональный закон депутаты должны были 4 октября. Однако сразу после заявления ОП региона Олег Хорохордин сообщил, что отозвал документ из госсобрания республики. По его словам, он также получил много обращений по поводу необходимости общественного обсуждения законодательной инициативы от жителей региона.

«Наши общественники, среди которых уважаемые, авторитетные лидеры мнений, руководители крупнейших общественных организаций региона, справедливо отмечают, что отдельные лица начали использовать тему поправок для обострения национального вопроса и даже ставить под сомнение статус Республики Алтай. Некоторые из них намеренно вводят людей в заблуждение, подменяют понятия, распространяют информацию, не соответствующую действительности»,— написал в своем Telegram-канале Олег Хорохордин. Он подчеркнул, что выступает за сохранение статуса Республики Алтай. «Сегодня Республика Алтай — это узнаваемый бренд. Любая информация о возможном объединении регионов — пустые слухи, не имеющие под собой никаких оснований»,— заявил глава региона.

Депутат парламента Республики Алтай, первый секретарь реготделения КПРФ Виктор Ромашкин отметил, что аналогичные поправки в устав Алтайского края были внесены в июне 2022 года. «Мнение фракции будет выработано после ответов правительства и прокуратуры на вопрос: на основе каких актов РФ вносятся эти поправки? Ждали ответа на комитете по законодательству, но глава отозвал проект»,— прокомментировал господин Ромашкин.

Фракция «Единой России» в парламенте Республики Алтай поддержала решение главы региона об отзыве законопроекта, рассказал „Ъ-Сибирь“ руководитель фракции Владислав Рябченко. «Отдельные лица попытались обострить чувствительный для жителей республики вопрос и поставить под сомнение статус Республики Алтай, что недопустимо. На данном этапе принято абсолютно верное решение»,— полагает он.

Вопрос объединения регионов на Алтае поднимается не впервые. Так, в ходе сентябрьской кампании по выборам губернатора Алтайского края кандидат от ЛДПР Сергей Булаев заявил, что будет добиваться объединения регионов и воссоздания Алтайского края в его границах времен СССР.

По мнению политолога Константина Лукина, каковы бы ни были причины сложившейся конфликтной ситуации, она может оказать влияние на кампанию по выборам главы республики в следующем году. «Этот проект станет долгоиграющим. Предстоит разобрать ситуацию на общественной палате, провести какие-то слушания, доводить позицию власти до людей через СМИ и соцсети. Это может стать первым элементом избирательной кампании Олега Хорохордина. Если власти это протянут на несколько месяцев, при этом с объяснениями, с выходом к жителям, то это будет очень хороший ход»,— сказал он „Ъ“. Выборы главы региона должны состояться в следующем году.

Политолог, президент фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков считает, что рассмотрение законопроекта могут перенести на год, если властям не удастся объяснить их смысл. Он также напомнил, что последними субъектами, которые образовались путем слияния других регионов стали Пермский край (образован 1 декабря 2005 года в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа) и Камчатский край (образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа). Республика Алтай , образована 1 июня 1922 года. Алтайского края — 2,1 млн человек.

Лолита Белова, Валерий Лавский