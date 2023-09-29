Владельцам IKEA «простили» почти полмиллиарда

АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (СевНИИГиМ) уменьшил сумму исковых требований к российской «дочке» шведского холдинга Ingka Centres, владевшего до недавнего времени магазинами IKEA и ТЦ «Мега» в России (ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Е»), на более чем 540 млн рублей. Однако институт по-прежнему считает, что иностранная компания должна возместить свыше 1,5 млрд рублей за отказ в строительстве торгового центра «Мега Новоселье» под Петербургом. Ранее ответчик уже проиграл СевНИИГиМ суд на 60 млн рублей за проектирование транспортной развязки для нового ТЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ингка Сентерс Рус Проперти Е» семь лет назад выкупила у исследовательского института, который выступал также партнером в проекте, участок в Ленинградской области площадью 40 га между Красносельским шоссе и Кольцевой автодорогой (КАД), где планировала к 2021 году построить новый торгово-развлекательный комплекс «Мега Новоселье» (вместе с IKEA). В ноябре 2016 года было зарегистрировано право собственности «Ингка Сентерс» на землю. СевНИИГиМ со своей стороны должен был стать соинвестором строительства, а также брал на себя задачи по проектированию и согласованию объектов с региональными властями, включая транспортную развязку в районе КАД. Однако в 2020 году компания заявила, что их стратегия изменилась, и свернула все планы.

После этого СевНИИГиМ обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием возместить затраты, которые институт понес в рамках предварительного договора соинвестирования. В иске было указано, что «Ингка Сентерс» задолжала 2,08 млрд рублей, из которых 1,8 млрд — это основной долг, а более 284 млн — в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответчик, в свою очередь, настаивает на прекращении производства по делу с учетом истечения срока исковой давности. При этом на последнем заседании, которое состоялась в четверг, 28 сентября, представители НИИ подали ходатайство, по которому общая сумма предполагаемой задолженности уменьшилась по основному долгу до 1,3 млрд, а по процентам — до 210 млн, таким образом исковые требования в общей сумме составили чуть более 1,5 млрд рублей.

Другая сторона также заявила прошение — рассмотреть в отдельных слушаниях вопросы ответственности между бывшими партнерами и расчеты исковых требований. «С учетом уже имеющихся судебных актов и сроков исковой давности у нас не возникло в принципе обязательства что-то компенсировать истцу, поскольку мы вели себя добросовестно. Поэтому проверять каждый рубль по расчетам или назначать экспертизу представляется нам нецелесообразным»,— пояснил суду представитель ответчика и добавил, что рассмотрение этих аспектов отдельно пойдет на пользу и суду, и обеим сторонам.

Судья постановила, что вопрос удовлетворения или отказа в ходатайствах будет рассмотрен на следующем заседании, которое намечено на 9 ноября. Ранее петербургский арбитраж удовлетворил требования СевНИИГиМ на 60 млн рублей за проектирование развязки КАД.

В марте минувшего года IKEA приостановила деятельность в РФ, закрыв магазины и «заморозив» импорт и экспорт. В июне ее владельцы сообщили, что продадут заводы, и предупредили ТЦ о расторжении договоров аренды. Накануне стало известно, что группа «Газпромбанк» выкупила у Ingka Centres сеть «Мега» в России. В состав сделки вошли 14 торговых комплексов общей площадью 2,3 млн кв. м в 12 регионах России, в частности, два ТЦ в Ленинградской области — «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».

Андрей Кучеров