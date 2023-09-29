Владельцам IKEA «простили» почти полмиллиарда
но все еще просят в суде в три раза большую сумму
АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (СевНИИГиМ) уменьшил сумму исковых требований к российской «дочке» шведского холдинга Ingka Centres, владевшего до недавнего времени магазинами IKEA и ТЦ «Мега» в России (ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Е»), на более чем 540 млн рублей. Однако институт по-прежнему считает, что иностранная компания должна возместить свыше 1,5 млрд рублей за отказ в строительстве торгового центра «Мега Новоселье» под Петербургом. Ранее ответчик уже проиграл СевНИИГиМ суд на 60 млн рублей за проектирование транспортной развязки для нового ТЦ.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Ингка Сентерс Рус Проперти Е» семь лет назад выкупила у исследовательского института, который выступал также партнером в проекте, участок в Ленинградской области площадью 40 га между Красносельским шоссе и Кольцевой автодорогой (КАД), где планировала к 2021 году построить новый торгово-развлекательный комплекс «Мега Новоселье» (вместе с IKEA). В ноябре 2016 года было зарегистрировано право собственности «Ингка Сентерс» на землю. СевНИИГиМ со своей стороны должен был стать соинвестором строительства, а также брал на себя задачи по проектированию и согласованию объектов с региональными властями, включая транспортную развязку в районе КАД. Однако в 2020 году компания заявила, что их стратегия изменилась, и свернула все планы.
После этого СевНИИГиМ обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием возместить затраты, которые институт понес в рамках предварительного договора соинвестирования. В иске было указано, что «Ингка Сентерс» задолжала 2,08 млрд рублей, из которых 1,8 млрд — это основной долг, а более 284 млн — в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответчик, в свою очередь, настаивает на прекращении производства по делу с учетом истечения срока исковой давности. При этом на последнем заседании, которое состоялась в четверг, 28 сентября, представители НИИ подали ходатайство, по которому общая сумма предполагаемой задолженности уменьшилась по основному долгу до 1,3 млрд, а по процентам — до 210 млн, таким образом исковые требования в общей сумме составили чуть более 1,5 млрд рублей.
Другая сторона также заявила прошение — рассмотреть в отдельных слушаниях вопросы ответственности между бывшими партнерами и расчеты исковых требований. «С учетом уже имеющихся судебных актов и сроков исковой давности у нас не возникло в принципе обязательства что-то компенсировать истцу, поскольку мы вели себя добросовестно. Поэтому проверять каждый рубль по расчетам или назначать экспертизу представляется нам нецелесообразным»,— пояснил суду представитель ответчика и добавил, что рассмотрение этих аспектов отдельно пойдет на пользу и суду, и обеим сторонам.
Судья постановила, что вопрос удовлетворения или отказа в ходатайствах будет рассмотрен на следующем заседании, которое намечено на 9 ноября. Ранее петербургский арбитраж удовлетворил требования СевНИИГиМ на 60 млн рублей за проектирование развязки КАД.
В марте минувшего года IKEA приостановила деятельность в РФ, закрыв магазины и «заморозив» импорт и экспорт. В июне ее владельцы сообщили, что продадут заводы, и предупредили ТЦ о расторжении договоров аренды. Накануне стало известно, что группа «Газпромбанк» выкупила у Ingka Centres сеть «Мега» в России. В состав сделки вошли 14 торговых комплексов общей площадью 2,3 млн кв. м в 12 регионах России, в частности, два ТЦ в Ленинградской области — «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».