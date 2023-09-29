Культповестка
ВЫСАВКИ
«Автор неизвестен. Коснуться главного»
Дата: с 12 октября
Место: Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма сосредоточился на произведениях, а не художниках. Все экспонаты выставки представлены без указания авторства: в силу исторических обстоятельств имена были утеряны. При этом в произведениях прослеживается влияние школ и мастеров, творивших в определенных стилях. Задача выставки состоит в том, чтобы зритель сконцентрировался на самих произведениях, а не их контексте. Экспозиция будет состоять из семи разделов, представляющих визуальные элементы: свет и цвет, линия и пятно, композиция, форма, фактура, звук и движение.
«Единицы времени. Собрание Сергея Александрова»
Дата: до 22 октября
Место: ММОМА на Петровке
Московский музей современного искусства представляет выставку произведений коллекционера Сергея Александрова. В нее вошли работы ключевых представителей неофициальной художественной сцены СССР 1960-х: Илья Кабаков, Дмитрий Краснопевцев, Евгений Кропивницкий, Борис Свешников и другие. Это своего рода взгляд на андерграундную художественную сцену. Помимо произведений изобразительного искусства в экспозицию войдет документальный фильм о художнике Владимире Яковлеве.
«Под солнцем Карфагена. Александр Рубцов»
Дата: до 5 ноября
Место: Новая Третьяковка
Тема Востока — одна из центральных в творчестве Александра Рубцова. Окончив Императорскую академию художеств, он получил звание художника по живописи и отправился путешествовать. В 1914 году он оказался в Тунисе, где и остался. Рубцов много путешествовал по Северной Африке и вдохновлялся ее пейзажами. Экспозиция состоит из 85 произведений живописи и графики Александра Рубцова, а также работ Василия Кандинского — он провел несколько месяцев в Тунисе в период 1904–1905 годов.
ТЕАТР И БАЛЕТ
«Крем»
Дата: 6, 21 октября
Место: Театр имени Ермоловой
«Крем» — первый оригинальный мюзикл, поставленный на сцене Театра имени Ермоловой. В центре сюжета история певицы, которая вынужденно бросает свою карьеру в надежде запустить успешный ресторан, а вместо этого открывает крематорий. Комедийный мюзикл, бойко рассказывающий о любви, предательстве и подвижности морали. В ролях: Стася Милославская, Борис Миронов и другие.
«Чайка»
Дата: 10 октября
Место: Государственный академический Большой театр России
Впервые «Чайка» была поставлена в Большом театре в 1980 году. В нынешней версии действие одной из самых известных чеховских пьес перенесено в XX век. Композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов сделали постановку более современной, при этом сохранив ключевой нарратив оригинала. К слову, Юрий Посохов сам танцевал в кордебалете в «Чайке» Щедрина—Плисецкой. Главные партии в новой постановке — Мария Виноградова и Артем Овчаренко.
«Мадемуазель Нитуш»
Дата: 2, 10, 11 и 17 октября
Место: Театр имени Вахтангова
Монастырский хормейстер мечтает поставить свою оперетту, воспитанница пансиона грезит о карьере актрисы и певицы, а драгунский лейтенант пытается найти свое счастье. Все эти сюжетные линии приправлены водевильными интригами. Актерам на сцене помогают живой оркестр и хор — в лучших традициях музыкального театра. В главных ролях: Александр Олешко, Нонна Гришаева, Мария Аронова и другие.