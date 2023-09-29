Культповестка

ВЫСАВКИ

«Автор неизвестен. Коснуться главного»

Дата: с 12 октября Место: Музей русского импрессионизма

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Василий Кандинский. №207. Без названия. 1916. Тюменское музейно-просветительское объединение_Музейный комплекс имени И. Я. Словцова Неизвестный художник (мастерская Репина). Портрет неизвестной в лиловом. 1908. Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки Натан Певзнер (атрибуция Ольги Горнунг). Блокнот. 1917. Екатеринбургский музей изобразительных искусств Автор неизвестен. Кувшин и драпировки. До 1923. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева Роберт Фальк (атрибуция Ольги Горнунг). Девочка в кресле. 1919-1920. Екатеринбургский музей изобразительных искусств Автор неизвестен (Дмитрий Стеллецкий). Девушка с коромыслом. Первая треть XX века. Собрание Андрея Васильева, Санкт-Петербург Николай Милиоти. Портрет А.П. Боткиной. 1905-1908. Государственный Эрмитаж Неизвестный художник. Композиция (Рождение). 1910–1920-е. Собрание Михаила Каменского, Москва Неизвестный художник. Натюрморт. 1910-е. Екатеринбургский музей изобразительных искусств Автор неизвестен (школа Павла Филонова). Автопортрет. До 1930. Галеев Галерея, Москва Неизвестный художник. Пейзаж с купальщицами. Конец XIX — первая треть XX века. Собрание Андрея Васильева, Санкт-Петербург Неизвестный художник. Карнавал. Конец 1920-х - начало 1930-х годов. Частное собрание Автор неизвестен. Мужской портрет. До 1923. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева Неизвестный художник. Мужской портрет. 1900–1920-е. Омский государственный историко-краеведческий музей. Внизу холста надпись «Н. Мамонтов». Следующая фотография 1 / 14 Василий Кандинский. №207. Без названия. 1916. Тюменское музейно-просветительское объединение_Музейный комплекс имени И. Я. Словцова Неизвестный художник (мастерская Репина). Портрет неизвестной в лиловом. 1908. Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки Натан Певзнер (атрибуция Ольги Горнунг). Блокнот. 1917. Екатеринбургский музей изобразительных искусств Автор неизвестен. Кувшин и драпировки. До 1923. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева Роберт Фальк (атрибуция Ольги Горнунг). Девочка в кресле. 1919-1920. Екатеринбургский музей изобразительных искусств Автор неизвестен (Дмитрий Стеллецкий). Девушка с коромыслом. Первая треть XX века. Собрание Андрея Васильева, Санкт-Петербург Николай Милиоти. Портрет А.П. Боткиной. 1905-1908. Государственный Эрмитаж Неизвестный художник. Композиция (Рождение). 1910–1920-е. Собрание Михаила Каменского, Москва Неизвестный художник. Натюрморт. 1910-е. Екатеринбургский музей изобразительных искусств Автор неизвестен (школа Павла Филонова). Автопортрет. До 1930. Галеев Галерея, Москва Неизвестный художник. Пейзаж с купальщицами. Конец XIX — первая треть XX века. Собрание Андрея Васильева, Санкт-Петербург Неизвестный художник. Карнавал. Конец 1920-х - начало 1930-х годов. Частное собрание Автор неизвестен. Мужской портрет. До 1923. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева Неизвестный художник. Мужской портрет. 1900–1920-е. Омский государственный историко-краеведческий музей. Внизу холста надпись «Н. Мамонтов».

Музей русского импрессионизма сосредоточился на произведениях, а не художниках. Все экспонаты выставки представлены без указания авторства: в силу исторических обстоятельств имена были утеряны. При этом в произведениях прослеживается влияние школ и мастеров, творивших в определенных стилях. Задача выставки состоит в том, чтобы зритель сконцентрировался на самих произведениях, а не их контексте. Экспозиция будет состоять из семи разделов, представляющих визуальные элементы: свет и цвет, линия и пятно, композиция, форма, фактура, звук и движение.

«Единицы времени. Собрание Сергея Александрова»

Дата: до 22 октября Место: ММОМА на Петровке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Римма Заневская, «Цилиндр и параллелепипед». 1969 Фото: пресс-служба ММОМА Лидия Мастеркова, «Композиция». 1971 Фото: пресс-служба ММОМА Евгений Кропивницкий, «Из-за угла». 1962 Фото: пресс-служба ММОМА Илья Кабаков, «Композиция». 1965 Лидия Мастеркова, «Композиция». 1958 Фото: пресс-служба ММОМА Николай Вечтомов, «Космос». 1960-е Фото: пресс-служба ММОМА Дмитрий Кроснопевцев, «Каменные плиты и трилистник». 1961 Анатолий Зверев, «Джаз». 1972 Фото: пресс-служба ММОМА Следующая фотография 1 / 8 Римма Заневская, «Цилиндр и параллелепипед». 1969 Фото: пресс-служба ММОМА Лидия Мастеркова, «Композиция». 1971 Фото: пресс-служба ММОМА Евгений Кропивницкий, «Из-за угла». 1962 Фото: пресс-служба ММОМА Илья Кабаков, «Композиция». 1965 Лидия Мастеркова, «Композиция». 1958 Фото: пресс-служба ММОМА Николай Вечтомов, «Космос». 1960-е Фото: пресс-служба ММОМА Дмитрий Кроснопевцев, «Каменные плиты и трилистник». 1961 Анатолий Зверев, «Джаз». 1972 Фото: пресс-служба ММОМА

Московский музей современного искусства представляет выставку произведений коллекционера Сергея Александрова. В нее вошли работы ключевых представителей неофициальной художественной сцены СССР 1960-х: Илья Кабаков, Дмитрий Краснопевцев, Евгений Кропивницкий, Борис Свешников и другие. Это своего рода взгляд на андерграундную художественную сцену. Помимо произведений изобразительного искусства в экспозицию войдет документальный фильм о художнике Владимире Яковлеве.

«Под солнцем Карфагена. Александр Рубцов»

Дата: до 5 ноября Место: Новая Третьяковка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Рубцов, «Пляж в Ницце». 1928. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Миндальные деревья». 1927. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Вид на Сиди-бу-Саид». 1914. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Автопортрет». 1919. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Чесальщицы шерсти (Алия и Хенья)». 1917. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Марракеш». 1921. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Солнечная улица, Тунис». 1925. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Бешар». 1917. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Голова черного мужчины в тюрбане». 1917. Из коллекции Меди Дусс Следующая фотография 1 / 9 Александр Рубцов, «Пляж в Ницце». 1928. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Миндальные деревья». 1927. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Вид на Сиди-бу-Саид». 1914. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Автопортрет». 1919. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Чесальщицы шерсти (Алия и Хенья)». 1917. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Марракеш». 1921. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Солнечная улица, Тунис». 1925. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Бешар». 1917. Из коллекции Меди Дусс Александр Рубцов, «Голова черного мужчины в тюрбане». 1917. Из коллекции Меди Дусс

Тема Востока — одна из центральных в творчестве Александра Рубцова. Окончив Императорскую академию художеств, он получил звание художника по живописи и отправился путешествовать. В 1914 году он оказался в Тунисе, где и остался. Рубцов много путешествовал по Северной Африке и вдохновлялся ее пейзажами. Экспозиция состоит из 85 произведений живописи и графики Александра Рубцова, а также работ Василия Кандинского — он провел несколько месяцев в Тунисе в период 1904–1905 годов.

ТЕАТР И БАЛЕТ

«Крем»

Дата: 6, 21 октября Место: Театр имени Ермоловой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Следующая фотография 1 / 8 Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой Мюзикл «Крем» Фото: Пресс-служба Театра имени Ермоловой

«Крем» — первый оригинальный мюзикл, поставленный на сцене Театра имени Ермоловой. В центре сюжета история певицы, которая вынужденно бросает свою карьеру в надежде запустить успешный ресторан, а вместо этого открывает крематорий. Комедийный мюзикл, бойко рассказывающий о любви, предательстве и подвижности морали. В ролях: Стася Милославская, Борис Миронов и другие.

«Чайка»

Дата: 10 октября Место: Государственный академический Большой театр России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Балет «Чайка», Нина Заречная – Мария Виноградова, Треплев – Артем Овчаренко Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Аркадина – Светлана Захарова, Тригорин – Артемий Беляков Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Нина Заречная – Мария Виноградова Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Нина Заречная – Мария Виноградова, Тригорин – Артемий Беляков Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Аркадина – Светлана Захарова, Тригорин – Артемий Беляков Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Треплев – Артем Овчаренко Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Аркадина – Светлана Захарова, Треплев – Артем Овчаренко Фото: Елена Фетисова Следующая фотография 1 / 7 Балет «Чайка», Нина Заречная – Мария Виноградова, Треплев – Артем Овчаренко Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Аркадина – Светлана Захарова, Тригорин – Артемий Беляков Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Нина Заречная – Мария Виноградова Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Нина Заречная – Мария Виноградова, Тригорин – Артемий Беляков Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Аркадина – Светлана Захарова, Тригорин – Артемий Беляков Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Треплев – Артем Овчаренко Фото: Елена Фетисова Балет «Чайка», Аркадина – Светлана Захарова, Треплев – Артем Овчаренко Фото: Елена Фетисова

Впервые «Чайка» была поставлена в Большом театре в 1980 году. В нынешней версии действие одной из самых известных чеховских пьес перенесено в XX век. Композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов сделали постановку более современной, при этом сохранив ключевой нарратив оригинала. К слову, Юрий Посохов сам танцевал в кордебалете в «Чайке» Щедрина—Плисецкой. Главные партии в новой постановке — Мария Виноградова и Артем Овчаренко.

«Мадемуазель Нитуш»

Дата: 2, 10, 11 и 17 октября Место: Театр имени Вахтангова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Валерий Мясников Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Яна Овчинникова Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Яна Овчинникова Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Яна Овчинникова Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Валерий Мясников Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Валерий Мясников Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Валерий Мясников Следующая фотография 1 / 7 Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Валерий Мясников Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Яна Овчинникова Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Яна Овчинникова Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Яна Овчинникова Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Валерий Мясников Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Валерий Мясников Спектакль «Мадемуазель Нитуш» Фото: Валерий Мясников

Монастырский хормейстер мечтает поставить свою оперетту, воспитанница пансиона грезит о карьере актрисы и певицы, а драгунский лейтенант пытается найти свое счастье. Все эти сюжетные линии приправлены водевильными интригами. Актерам на сцене помогают живой оркестр и хор — в лучших традициях музыкального театра. В главных ролях: Александр Олешко, Нонна Гришаева, Мария Аронова и другие.