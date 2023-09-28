Суд защитил дочь Валентины Терешковой от расхитителя

К шести с половиной годам заключения приговорил Дорогомиловский райсуд Москвы экс-гендиректора компании «Фармсервис» Константина Беляева, признанного виновным в хищении активов у компании «Пробиофарм», принадлежащей дочери первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Елене и сенатору Дмитрию Савельеву. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших к Константину Беляеву на сумму почти 38 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (слева) и ее дочь Елена на празднике в Ярославле (июнь 2023 года)

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (слева) и ее дочь Елена на празднике в Ярославле (июнь 2023 года)

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

По результатам разбирательства, продолжавшегося с ноября 2022 года, экс-директор компании «Фармсервис» Константин Беляев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество (ст. 159 УК). За первое преступление ему назначили шесть лет, а за второе — на год меньше.

Путем частичного сложения сроков итоговое наказание Константину Беляеву было определено в шесть лет и шесть месяцев. Предпринимателя, находившегося под домашним арестом, под стражу взяли в зале суда.

В уголовном деле, возбужденном ГСУ СКР в мае 2021 года, были три фигуранта — помимо Константина Беляева — основатель и бывший президент крупной аудиторской компании «РСМ-Русь» Елена Лоссь и экс-гендиректор компании «Пробиофарм» Лия Мурадова.

В ходе расследования было установлено, что осенью 2018 года один из крупнейших производителей пробиотиков в России и странах СНГ АО «Партнер» был признан банкротом. А весной 2019 года правообладателем 30 товарных знаков «Партнера» (включая известный напиток «Бифидок») стала компания «Фармсервис». Производственные же линии и недвижимость «Партнера», выставленные на торги, приобрел «Пробиофарм», который на 30% принадлежал Лии Мурадовой, на столько же Елене Терешковой и на 40% Дмитрию Савельеву.

По версии следствия, в марте 2020 года Елена Лоссь, разработав план по завладению 100% долей в компаниях, вступила в должность советника гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года — в аналогичную должность в «Фармсервисе». Путем нехитрых комбинаций она, как считает следствие, взяла компании под свой контроль.

В марте 2021 года Лоссь, Беляев и Мурадова получили фиктивный акт оценки активов «Фармсервиса» на 470 тыс. руб., в то время как реально компания стоила тогда более чем 300 млн руб.

Затем Елена Лоссь выкупила у Лии Мурадовой ее пакет акций, зарегистрировав сделку по переходу прав собственности на подконтрольную ей швейцарскую фирму Benevent Trading. После этого фигуранты попытались совершить хищение средств, выделенных на оборудование. Обвиняемые Лоссь и Мурадова, скрывшиеся за границей, находятся в международном розыске.

Юрий Сенаторов