Добровольно-принудительная стрижка

В Приморье разгорается скандал — женщин-заключенных в исправительной колонии №10 насильно остригли налысо. По данным правозащитников, пострадали около 50 человек. В местном управлении ФСИН утверждают, что никакого насилия в колонии не было. По версии службы, там из-за педикулеза добровольно постриглись семь человек. Глава ОНК Приморья Владимир Найдин предлагает дождаться выводов прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИК-10 в Приморском крае

Фото: ГУФСИН России по Приморскому краю ИК-10 в Приморском крае

Фото: ГУФСИН России по Приморскому краю

Член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева направила директору ФСИН Аркадию Гостеву запрос о ситуации в ИК-10 Приморья. «Поговорила с родными осужденных женщин, которых насильно обрили налысо в колонии, с членами ОНК (Общественной наблюдательной комиссии.— “Ъ”)», которые в шоке от всего увиденного,— написала госпожа Меркачева в своем Telegram-канале.— У некоторых женщин, которые сопротивлялись бритью налысо, есть травмы».

По данным правозащитницы Евы Меркачевой, 15 и 16 сентября в колонии №10 «под ноль» было обрито порядка 50 женщин.

Госпожа Меркачева процитировала заявление родственников одной заключенной: «Дочь на коленях стояла, просила не резать. А ее скрутили и налысо обрили. Никаких вшей у нее не было. Ни и у нее, ни других девушек с косами». По мнению госпожи Меркачевой, в данном случае «речь идет о серьезном преступлении». Правозащитница попросила главу ФСИН провести в колонии выездную проверку.

Глава ОНК Приморья Владимир Найдин подтвердил «Ъ», что в комиссию поступили жалобы на инцидент в ИК-10. По его словам, члены ОНК «выехали в колонию и после посещения направили обращение в прокуратуру». Впрочем, господин Найдин отказался говорить, достоверны ли факты, изложенные в жалобах.

«Члены ОНК не проводят расследования, они фиксируют нарушения согласно слов осужденных. И отправляют в прокуратуру для проверки жалоб»,— сказал он, предложив дождаться результатов проверки надзорным ведомством. В прокуратуре Приморья от каких-либо комментариев отказались.

ГУ ФСИН по Приморью утверждает: сообщения о том, что «50 женщин насильно обрили в женской колонии, не соответствуют действительности».

В ведомстве настаивают, что стрижка волос была проведена лишь у семи человек, у которых при осмотре были выявлены признаки педикулеза.

«В целях профилактики распространения заболевания с ними была проведена информационно-разъяснительная беседа и предложено пройти необходимые санитарно-гигиенические процедуры. Стрижка волос осуществлялась по их согласию официально трудоустроенной по специальности "парикмахер" осужденной. Физическая сила к женщинам не применялась, их жизни и здоровью угрозы нет»,— заявили «Ъ» в ГУ ФСИН по Приморью.

В ведомстве признали, что у одной из женщин выявлены «телесные повреждения» (какие именно и по какой причине полученные — не уточняется) и материалы по данному факту направлены в следственный отдел по Михайловскому району СКР.

На условиях анонимности представитель ГУ ФСИН по Приморью высказал уверенность, что это «очередная информационная атака» на ведомство с целью «смены руководства» регионального управления.

Напомним, в июле текущего года был арестован замначальника ГУ ФСИН РФ по Приморскому краю, полковник внутренней службы Владислав Бондаренко. Ему вменяется в вину пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Алексей Чернышев, Владивосток