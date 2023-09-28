«Многое будет зависеть от баланса рисков»

В августе в Удмуртии показатель годовой инфляции увеличился до 5,6%, а по России достиг 5,2%. В ЦБ ожидают, что по итогам года она будет в пределах 6-7% по стране. Принятые ранее решения по ключевой ставке нацелены на то, чтобы вернуть показатели в пределы 4%. Что происходит с ценами в Удмуртии, учитывается ли экономическая ситуация в регионе при принятии решений по ключевой ставке и удастся ли снизить инфляцию — об этом «Ъ-Удмуртия» рассказала управляющий отделением — Национальным банком по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Жиганшина

Фото: отделение — НБ по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина

Фото: отделение — НБ по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России

— Татьяна Аркадьевна, рост потребительских цен на товары и услуги ускоряется, хотя в марте-апреле годовая инфляция снижалась. Чем это обусловлено? И как Банк России планирует снижать инфляцию?

— В августе годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 5,6%. В России этот показатель достиг 5,2%. Повышение общего уровня цен в последние месяцы во многом объясняется ростом внутреннего спроса, который опережает возможности расширения выпуска, и ослаблением рубля в летние месяцы. Выросли инфляционные ожидания граждан и бизнеса, спрос на импорт оставался повышенным — все это усилило перенос ослабления рубля в цены.

Чтобы ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели — вблизи 4% в год постоянно, Банк России за последние несколько месяцев поднял ключевую ставку с 7,5% до 13%. Ключевая ставка — это основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России, с помощью которого он влияет на инфляцию. Как он работает? При повышении ставки стоимость кредитов и доходность вкладов растут. В такой ситуации становится выгоднее сберегать, чем тратить, кредитование замедляется. Как следствие, спрос на товары и услуги в экономике снижается, и цены начинают расти медленнее. И наоборот: при снижении ставки потребительская активность увеличивается, цены начинают расти быстрее.

Решения Банка России по денежно-кредитной политике нацелены на возвращение инфляции к 4%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, по итогам 2023 года годовая инфляция в целом по стране сложится в диапазоне 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

— В августе годовая инфляция в Удмуртии составила 5,6%. Но по ощущениям цены растут быстрее, с чем это связано?

— С нашим восприятием инфляции. Официальная инфляция рассчитывается Росстатом по набору товаров и услуг, которые занимают наибольшую долю в расходах среднестатистической российской семьи. При этом данный набор включает в себя в общей сложности почти 570 позиций. Бывает, что даже при увеличении общего уровня цен, стоимость отдельных товаров и услуг из этого списка может оставаться на том же уровне или снижаться. Но у каждого человека или семьи свой набор товаров и услуг. И он отличается от перечня, на основе которого Росстат рассчитывает инфляцию. Например, для человека, который в данный момент делает ремонт в квартире, большая доля расходов приходится на стройматериалы. Для семьи с маленькими детьми значительная статья расходов — детские товары: питание, подгузники; для автомобилистов — бензин и автосервис. И если на наиболее востребованные вами товары и услуги ценник начнет расти больше, чем инфляция, может показаться, что официальные данные недостоверны. Кстати, на просветительском сайте Банка России «Финансовая культура» (fincult.info) можно рассчитать свою личную инфляцию и сравнить с официальной.

Во-вторых, обычно мы замечаем те товары и услуги, которые подорожали, и уже по изменению цен на них делаем вывод об общей инфляции. При этом снижение цен зачастую остается незамеченным. Например, в августе в Удмуртии в среднем цены на макаронные и крупяные изделия снизились на 5,2% в годовом выражении, а цены на хлеб и хлебобулочные изделия за этот период почти не изменились.

— Есть ли вероятность повышения ключевой ставки в дальнейшем?

— В базовом сценарии Банка России средняя за остаток текущего года ключевая ставка составит 13,0–13,6% годовых, в следующем году — 11,5–12,5% годовых. Это подразумевает, что Банк России будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, которое необходимо для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий, заякоривания ожиданий на цели.

При этом многое будет зависеть от баланса рисков. Если проинфляционные риски возрастут, то, для достижения цели по инфляции в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика.

— Учитывает ли Банк России при принятии решения по ключевой ставке экономическую ситуацию в отдельных регионах?

— Региональная информация очень востребована советом директоров Банка России при принятии решений по ключевой ставке. По всей стране эксперты Банка России анализируют региональную статистику, взаимодействуют с представителями местных органов власти и бизнеса, чтобы получить оперативную информацию о состоянии региональной экономики. Такой формат позволяет не только более детально изучать вопросы, которые неоднозначно интерпретируются на федеральном уровне, но и выявлять потенциальные тенденции и риски, которые еще не нашли отражения в статистике.

— Каким образом Банк России получает информацию от бизнеса?

— Банк России регулярно проводит опросы предприятий. В нем участвует около 15 тыс. организаций со всей страны, из них удмуртских — около 200. Среди них — предприятия почти всех сфер бизнеса, причем как крупные, так и представители малого и среднего бизнеса.

Благодаря предприятиям — участникам мониторинга Банк России получает оперативные оценки бизнес-климата и ценовых ожиданий предприятий, отслеживает процесс адаптации бизнеса к изменившимся условиям.

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