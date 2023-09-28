Генпрокурор Польши: упавшая в селе Пшеводув в ноябре ракета была украинской

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил выводы следствия, что ракета, упавшая 15 ноября 2022 года на территории польского села Пшеводув, была украинской. 26 сентября Rzeczpospolita со ссылкой на польскую прокуратуру сообщала, что найденные обломки принадлежат ракете С-300 5-В-55 (российского производства).

«Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выдаче заключения, в котором категорически указано, что эта ракета была украинской, еще советского или российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретному военному формированию, то это была украинская ракета»,— сказал господин Зебро журналистам, его слова приводит PAP.

Генпрокурор отметил, что Польша поддерживала сотрудничество с украинской стороной в рамках расследования, однако контактов по этому вопросу «не было уже много месяцев». «Я думаю, что это решение, скорее всего, было принято на высоком политическом уровне украинского государства»,— сказал Збигнев Зебро.

В результате падения ракеты в польском приграничном селе погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал версию о том, что ракета принадлежала украинским силам, и просил о допуске к расследованию. Позднее власти Польши допустили украинских экспертов на место падения.

Лусине Баласян