Суд над Евгением Тетериным перенесли до января из-за его командировки в зону СВО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приостановил до 15 января рассмотрение уголовного дела в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Суд объяснил это решение действующим контрактом подсудимого с Министерством обороны (с июля 2023 года по июль 2026 года). Евгений Тетерин с прошлого года регулярно посещает зону специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Евгения Тетерина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу Евгения Тетерина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Евгения Тетерина возбудили в ноябре 2021 года. По версии следствия, он получил деньги от руководителя Шабровского карьера Ибада Гурбанова и должен был передать их сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС). Последний, в свою очередь, должен был помочь закрыть дело в отношении ООО «Уралщебень» по ущербу, нанесенному природе на 400 млн руб. В марте 2022 года Евгению Тетерину предъявили новое обвинение. В нем речь шла о 3 млн руб., которые предназначались в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования двух его знакомых Вячеслава Иванова (директора ООО «Уралщебень) и Ибада Гурбанова. По версии следствия, Евгений Тетерин для этого обратился к другому своему знакомому Сергею Горохову, который и назвал цену — 3 млн руб.

Во время заседания в четверг, 28 сентября, успел выступить свидетель со стороны обвинения, ранее работавший в налоговой инспекции. По его словам, Сергей Горохов обращался к нему за помощью с уплатой налогов и говорил, что «нужно найти людей, которые могут эту ситуацию изменить». Свидетель рассказал ему только о сумме недоимок компании «Уралщебень» равной 30 млн руб.

После допроса свидетеля суд рассмотрел ходатайство защиты по приостановке судебного процесса, приобщив к материалам дела командировочное удостоверение Евгения Тетерина в зону СВО с 30 сентября на неопределенный срок. На вопрос прокурора, почему подсудимый заключил контракт именно в июле, тот пояснил, что до этого был в зоне боевых действий бесплатно, но, так как «нахождение частных лиц не предусматривается», подписал контракт. «В отличие от того, как некоторые думают и пишут, я не сижу где-то в тылу, я постоянно нахожусь на передовой»,— подчеркнул Евгений Тетерин.

Виталий Красиков

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