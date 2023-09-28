Пензенские полицейские нашли подозреваемого в краже церковного колокола

Житель Городищенского района Пензенской области подозревается в краже церковного колокола, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В Полицию обратился настоятель сельского храма, который рассказал о пропаже имущества. По словам священника, колокол исчез ночью.

В ходе оперативной работы сотрудники обнаружили подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель села 1984 года рождения. Фигурант рассказал полицейским, что в храм проник через ворота, а колокол сдал в металлолом. Вопрос о мере пресечения решит суд.

Происшествие квалифицировали как кражу с проникновением (п. «б» ч.2 ст. 158). По указанной статье подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Никита Маркелов

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