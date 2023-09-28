Умер исполнитель роли Дамблдора Майкл Гэмбон

В возрасте 82 лет умер британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, сообщает агентство PA Media со ссылкой на его семью. Господин Гэмбон четырежды был награжден телепремией BAFTA как лучший актер (1987, 2000, 2001, 2002), был номинирован на премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003). Сыграл роль профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Warner Bros. Pictures Фото: Warner Bros. Pictures

Майкл Гэмбон родился в Ирландии 19 октября 1940 года. Его театральны дебют состоялся в 1962 году в дублинском театре Gate — он сыграл эпизодического персонажа в постановке «Отелло» Уильяма Шекспира. Позднее его заметил британский театральный режиссер Лоуренс Оливье и пригласил в Королевский национальный театр.

В 1967 году господин Гэмбон по совету господина Оливье отправился набраться опыта в Бирмингемский театр, в котором впервые исполнил главные роли в «Отелло», «Макбете» и «Кориолане». В 90-х актер дебютировал в Бродвейском театре, сыграв главную роль в постановке пьесы Дэвида Хэра Skylight. В начале 2015 года господин Гэбон объявил о завершении театральной карьеры из-за трудностей с запоминанием реплик.

В кино Майкл Гэмбон дебютировал в фильме Лоуренса Оливье «Отелло» в 1965 году. В 1997 году актер исполнил роль Федора Достоевского в фильме венгерского режиссера Кароли Макка «Игрок». В серии фильмов о Гарри Поттер господин Гэмбон дебютировал в третьей части франшизы.