Reuters: десятки проектов ветряных электростанций откладываются

В этом году в Великобритании, Нидерландах и Норвегии были отложены многие проекты в сфере ветряной электрогенерации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на мнение представителей отрасли, инвесторов и экспертов. По словам аналитика консалтинговой компании Thunder Said Energy Роба Уэста, одна из причин нынешних сложностей — резкое увеличение размеров турбин ветряных электростанций. По его словам, чем больше они становятся, тем выше цена ошибки, выше вероятность деформации в процессе эксплуатации и т. д.

Один из крупнейших производителей таких турбин — Gamesa — неоднократно сообщал о регулярных проблемах с агрегатами. При этом многие страны устанавливают относительно низкие цены на получаемую с помощью ветра электроэнергию, что также уменьшает стимулы для создания новых электростанций, особенно прибрежных, более сложных в строительстве и эксплуатации. По мнению главы Всемирного совета по ветряной энергетике Бена Блэквелла, такое соотношение между рисками и выгодами отталкивает инвесторов.

Как отмечают эксперты, все это может стать причиной того, что уже принятые целевые показатели по борьбе с изменением климата могут быть не достигнуты. «Если это выльется в длительные задержки проектов, то, без сомнения, многие цели в сфере возобновляемой энергетики, запланированные к 2030 году, окажутся под вопросом»,— считает инвестиционный менеджер компании Jupiter Asset Management Джон Уоллес. В частности, ЕС хочет повысить показатель по доле возобновляемых источников в энергопотреблении в целом. Сейчас он составляет 32% для 2030 года. Власти ЕС хотя повысить его до 42,5%. В 2021 году в ЕС на возобновляемые источники приходился 21% энергопотребления.

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Яна Рождественская