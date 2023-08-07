Siemens Energy списала €2,2 млрд из-за проблем с ветряными турбинами

Siemens Energy завершила третий квартал 2023 финансового года (1 апреля—30 июня) с чистым убытком €2,93 млрд, следует из отчета компании. Годом ранее компания понесла убыток в размере €564 млн.

Убыток Siemens Energy связан с проблемами на ветряных электростанциях. Еще в июне компания сообщила, что ее дочернее предприятие Siemens Gamesa в ходе проверки обнаружило «существенное увеличение частоты отказов компонентов ветряных турбин». Проблема затрагивает около 15–20% установок и потребует их ремонта. В результате Siemens Energy пришлось списать в качестве незапланированных затрат €2,2 млрд.

Исходя из вышеуказанных проблем, Siemens Energy ухудшила прогноз на весь 2023 финансовый год. Теперь компания ожидает получения чистого убытка в размере €4,5 млрд вместо улучшения прошлогоднего показателя. 2022 финансовый год компания завершила с убытком €712 млн и надеялась, что в нынешнем году ее убыток составит около €600 млн.

При этом выручка компании по итогам квартала выросла на 8%, а объем заказов и вовсе на 54,2%, до €14,89 млрд.

Акции компании после публикации отчетности растут в цене более чем на 5%.

Кирилл Сарханянц