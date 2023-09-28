В Госдуму внесен законопроект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, который разрешит возвращать деньги за купленные онлайн-курсы, если клиента не устроило их качество. Документ размещен в онлайн-базе Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В пояснительной записке говорится, что в последнее время количество онлайн-курсов «ненадлежащего качества» увеличилось, а после прохождения таких курсов большинство потребителей «чувствуют себя обманутыми».

«В итоге те, кто делает качественные курсы на основании лицензии, вынуждены конкурировать с недобросовестными авторами. Это запутывает людей, а хорошие онлайн-курсы не доходят до своего потребителя»,— говорится в сообщении пресс-службы фракции агентству ТАСС.

Закон «О защите прав потребителей» предлагается дополнить пунктом, согласно которому потребитель вправе потребовать возврат денег по договору в случае оказания образовательных и информационно-консультационных услуг ненадлежащего качества. При этом порядок и критерии таких услуг должны устанавливаться правительством.

По разным оценкам, российский рынок онлайн-курсов может достигать 100 млрд руб. Только рынок бизнес-тренингов насчитывает около 500 тыс. Объем этого сегмента рынка может достигать 10 млрд руб. в год.

Согласно социологическим опросам, 45% россиян знают о тренингах личностного роста: 18% слышали скорее отрицательные отзывы, а 25% — как положительные, так и отрицательные отзывы.

Анастасия Ларина