Christie’s продаст прежде не выставлявшуюся картину Клода Моне

В ноябре на аукционе искусства 20 века Christie’s в числе других будет выставлена картина импрессиониста Клода Моне из цикла «Кувшинки». Ее стартовая цена — $65 млн. Как сообщил Financial Times вице-президент Christie’s по искусству 20 и 21 веков Макс Картер, с 1972 года эта картина находилась в частной семейной коллекции и, по-видимому, никогда не выставлялась. По словам эксперта, это также означает, что она очень хорошо сохранилась.

Картина «Пруд с кувшинками» (Le bassin aux nympheas) (1917–19) размером 2х1 м входит в цикл из примерно 250 картин Клода Моне, выполненных в технике масляной живописи и изображающих цветник усадьбы художника в Живерни. На момент смерти Моне в 1926 году эта картина находилась в усадьбе. Аукцион пройдет 9 ноября в Нью-Йорке. До аукциона картина в числе других произведений коллекции искусства 20 века будет выставлена в Гонконге, затем в Лондоне и Париже.

Рекордная цена на аукционе для картин кисти Моне — $100 млн. Столько заплатил покупатель за «Стога сена», картину из серии пейзажей со стогами сена, которая до продажи также находилась в частных руках. По словам Макса Картера, сравнимая по размерам и качеству с «Прудом с кувшинками» картина из серии «Кувшинки» — «Кувшинки в цвету» (Nympheas en fleur) (1914–17) была продана с аукциона в 2018 году за $84,7 млн.

Алена Миклашевская