Суд признал часть генплана Новороссийска недействительной

Третий апелляционный суд общей юрисдикции утвердил решение Краснодарского краевого суда в отношении генерального плана Новороссийска. Часть документа была признана недействительной. С иском в суд обратилась краевая прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novorossiysk.bezformata.com Фото: novorossiysk.bezformata.com

Как рассказали в прокуратуре края, действующий генеральный план был принят в 2011 году, однако позже в него неоднократно вносились изменения, например, решением городской думы в 2020 году. «Сотрудники прокуратуры вскрыли факты включения в границы города земель лесного фонда без необходимой процедуры согласования, также документом была предусмотрена возможность застройки особо ценных сельскохозяйственных угодий», - сообщили в надзорном ведомстве.

Вердикт суда вступил в законную силу, его исполнение контролирует прокуратура Краснодарского края.

Андрей Ульченко

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