Датский художник обжалует требование вернуть деньги за выставку с пустыми полотнами

Датский художник Йенс Ханнинг подает апелляцию на решение датского суда, потребовавшего от него вернуть деньги музею современного искусства KUNSTEN. Об этом сообщил вчера, 27 сентября, адвокат художника. В 2021 году господин Ханнинг взял у KUNSTEN 534 тыс. датских крон (€71,6 тыс.) и не стал возвращать, назвав это произведением искусства. Он взял деньги, чтобы воспроизвести в музее свою более раннюю работу, которая представляла собой две стеклянные рамки, наполненные банкнотами — датскими кронами и евро — и отражающие годовой доход соответственно в Дании и Австрии. Однако в итоге художник прислал в музей коробку с этой работой, в которой были только два пустых полотна и не было денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа «Take the Money And Run» Йенса Ханнинга

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters Работа «Take the Money And Run» Йенса Ханнинга

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters

Сам господин Ханнинг заявил, что это и есть его работа, которую он переименовал в «Take the Money And Run» («Бери деньги и беги»). Позже он также объяснял, что эта работа отражает его нынешнюю ситуацию с работой. В итоге KUNSTEN обратился в суд. На прошлой неделе суд постановил, что господин Ханнинг должен вернуть 492,5 тыс. крон (€66 тыс.), которые должны были стать частью его работы, но может оставить около 40 тыс. крон (€5 тыс.) — гонорар за выставку, которая все же состоялась, хотя и с пустыми полотнами.

Йенс Ханнинг — художник-концептуалист, первые его работы появились в начале 1990-х годов, с тех пор он принял участие во многих международных выставках. Среди его работ — «Лето 1996 в Мидделбурге» (он перенес в художественный музей нидерландского города Мидделбурга с окраины города небольшую фабрику по пошиву одежды, на которой работали выходцы из Турции, Боснии и Ирана) и «Турецкие шутки» (запись разговора турок, рассказывающих друг другу анекдоты по-турецки, эта запись проигрывалась в общественном пространстве в Осло).

Яна Рождественская