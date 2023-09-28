Западный завоз

Завершающаяся весенне-летняя кампания в конфликте на Украине ставит перед противоборствующими сторонами вопросы дальнейшего ведения боевых действий в период осенней распутицы и зимних холодов. Вести переговоры об объемах и параметрах военной помощи в меняющихся погодных условиях в Киев приехали сразу несколько высокопоставленных представителей Запада. Среди гостей украинской столицы оказались генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Минобороны и начальник штаба обороны Великобритании Грант Шаппс и Энтони Радакин, а также министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Уверяя коллег в непоколебимой поддержке, они впервые за долгие месяцы сосредоточились не на контрнаступлении ВСУ, а на предполагаемой зимней паузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заступающий на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал ВВС Чарльз Браун известен тем, что горячо отстаивал скорейшую передачу Украине современных беспилотников и истребителей F-16

Фото: Monika Skolimowska / picture alliance / Getty Images Заступающий на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал ВВС Чарльз Браун известен тем, что горячо отстаивал скорейшую передачу Украине современных беспилотников и истребителей F-16

Фото: Monika Skolimowska / picture alliance / Getty Images

В четверг в Киев с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Внезапные из соображений безопасности посещения украинской столицы западными чиновниками за полтора года конфликта стали нормой. Поэтому ничего особенного в неанонсированном появлении господина Столтенберга не было. Зато прозвучавшие на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским слова говорили, напротив, о многом — и прежде всего о подготовке Украины к зиме в условиях боевых действий.

Еще, правда, не закончилась весенне-летняя кампания, которая по планам должна была привести к прорыву вооруженными силами Украины (ВСУ) российских оборонительных линий и выходу на оперативный простор. Однако, как отметили накануне западные СМИ, если сравнивать с прошлым годом, то за 2023-й линия фронта существенно не передвинулась и признаков, что ситуация изменится за оставшееся время — до наступления осенней распутицы и зимних холодов,— особо не наблюдается.

Впрочем, господин Столтенберг с подобными публикациями не согласен: на переговорах с господином Зеленским он заявил, что украинское контрнаступление «постепенно набирает обороты», а «каждый метр, который отвоевывают украинские силы,— это метр, который теряет Россия».

По его мнению, Россия также теряет позиции на мировой арене, «остается дома во время международных саммитов и вынуждена искать вооружение у Ирана и Северной Кореи». И пока Москва «борется за имперские иллюзии», Киев, по словам генсека НАТО, пользуется «мощной поддержкой» союзников.

И хотя господин Столтенберг подчеркнул, что партнеры Украины не прекращают поставки высококачественных вооружений ВСУ, включая танки, ракетные и артиллерийские системы, к которым в будущем прибавятся истребители F-16, акцент впервые за долгое время был сделан не на средствах, которые помогут контрнаступлению, а на том, что укрепит украинскую оборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Со своей стороны, Владимир Зеленский отметил, что атаки российских беспилотников происходят «почти каждую ночь», а в таких условиях необходимо «усиление воздушного щита» Украины.

«Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру»,— подчеркнул господин Зеленский и добавил, что попросил генсека НАТО пролоббировать вопрос увеличения поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) союзниками.

Йенс Столтенберг, естественно, пообещал приложить для этого все усилия. «Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить инфраструктуру и жизни людей»,— заявил глава альянса, тем самым фактически признав, что в текущий момент союзники собираются сосредоточить усилия на снабжении Украины вооружением, которое понадобится ей в предполагаемую зимнюю паузу.

В четверг Йенс Столтенберг был не единственным гостем в Киеве. Прибыл в украинскую столицу и недавно назначенный министром обороны Великобритании Энтони Шаппс, взявший с собой начальника штаба обороны королевства Энтони Радакина. Министр обороны Украины Рустем Умеров, также недавно заступивший на свой пост, по итогам встречи с британскими коллегами отметил, что на переговорах речь в первую очередь пошла о ПВО, артиллерии и системах противодействия беспилотникам. «Зима близка, но мы готовы»,— заявил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Великобритании Грант Шаппс (второй слева) на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым

Фото: Reuters Министр обороны Великобритании Грант Шаппс (второй слева) на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым

Фото: Reuters

«Особо отметил необходимость усиления противовоздушной обороны» и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отдельно встретившийся с господином Радакином, который также подчеркнул необходимость «укрепить силу и устойчивость Украины на зиму».

Наращивание поставок систем ПВО стало также главной темой дискуссий господина Шаппса с господином Зеленским.

Оказался в это же время в Киеве и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Причем не один, а с целой делегацией из 20 представителей предприятий оборонной промышленности республики, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминировании и кибербезопасности. Появление в украинской столице этой внушительной группы лидеров французского ВПК, вероятно, связано с запланированным в Киеве Форумом оборонных индустрий. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он пройдет «через несколько дней».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Украины Рустем Умеров (справа) и его французский коллега Себастьен Лекорню

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Министр обороны Украины Рустем Умеров (справа) и его французский коллега Себастьен Лекорню

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Предполагается, что в мероприятии примут участие около 160 делегатов от оборонной промышленности различных стран. Точные даты форума Киев называть не стал. Однако Йенс Столтенберг, кажется, раскрыл секрет. «Он приветствовал планы Украины по совместному производству систем вооружения с США и сказал, что с нетерпением ждет дальнейших обнадеживающих новостей с пятничного Международного форума оборонных индустрий в Киеве, в котором примут участие представители НАТО и более 20 стран»,— говорится в отчете альянса о поездке своего руководителя в украинскую столицу.

Тем временем меняются не только погодные условия и приоритеты в поставках вооружений, но и ключевые лица, так или иначе вовлеченные в формирование стратегий поддержки Украины. После перестановок в военном руководстве Великобритании очередь дошла до США. Там 29 сентября на пенсию уйдет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, уступив место генералу военно-воздушных сил Чарльзу Брауну. И хотя эта отставка была давно запланирована, происходит она, как отмечает издание Politico, в «поворотный момент» для Украины.

Другое дело, что для Киева смена высшего лица в американском командовании, возможно, хорошая новость. Во всяком случае, господин Милли был известен тем, что периодически высказывал идею мирных переговоров, которые, по его мнению, всегда «лучше войны».

А во-вторых, генерал весьма аккуратно относился к любым поставкам новых вооружений Украине, каждый раз стараясь убедиться, что они не приведут к втягиванию в конфликт американских военных. Свойственная ему осторожность нередко становилась поводом для критики. Господину Брауну, конечно, тоже придется придерживаться той же линии, однако его вступление в должность в Киеве ждут с некоторым воодушевлением. Хотя бы потому, что, будучи командующим военно-воздушными силами США, Чарльз Браун последовательно выступал за скорейшую передачу Украине современных беспилотников и истребителей F-16. И это, конечно, не осталось без внимания Киева, хотя непонятно, будет ли он столь же решителен на новой и более ответственной с точки зрения государственной иерархии должности.

Между тем в Москве уверены, что против России «развязана гибридная война», однако стране есть что ей противопоставить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя представленный на 2024 год бюджет с резко возросшими тратами на оборону, заверил, что «такое повышение абсолютно необходимо». «Мы продолжаем специальную военную операцию»,— напомнил господин Песков.

Алексей Забродин