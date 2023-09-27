Дрозденко намерен перенять белорусский опыт управления индустриальными парками

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочего визита в Белоруссию заметил особенности работы индустриальных парков, в связи с чем решил перенять такие подходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что губернатор посетил белорусско-китайский парк «Великий камень». По словам Дрозденко, в управляемом им регионе также работают подобные площадки, но на фоне подходов в Минской области предстоит скорректировать местное законодательство и предложить внести изменения на федеральном уровне.

«Здесь есть несколько ноу-хау, которые нам очень понравились. Во-первых, это система управления индустриальным парком, это система организации производства на первом этапе, это единая окно по обслуживанию всех резидентов парка, это единое программное обеспечение, это единые инженерные сети и многое другое»,— заявил господин Дрозденко.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил планы по прокладыванию железной дороги в сторону Ленобласти.

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