Башгидромет зарегистрировал превышение ПДК сероводорода в атмосфере Уфы

В Уфе, в пункте наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на улице Ульяновых, 57 накануне отмечено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, сообщает Башгидрометцентр. Загрязнение атмосферы было зарегистрировано также 26 сентября.

Так, 26 сентября в 13:00 наблюдалось превышение по сероводороду на уровне 1,1 ПДК, кумолу — 2,2 ПДК. В 19:00 была отмечена концентрация сероводорода на уровне 2 ПДК. 27 сентября в 7:00 зафиксировано превышение по сероводороду — 1,3 ПДК и кумолу – 1,9 ПДК.

Майя Иванова

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