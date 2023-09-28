Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы

Столичный мэр Сергей Собянин утвердил состав столичного правительства — прежний состав в соответствии с законом подал в отставку, после того как господин Собянин был переизбран на должность мэра на выборах 8–10 сентября. Состав команды мэра Москвы не претерпел существенных изменений. Немногие кадровые решения касаются департамента культуры, департамента природопользования, департамента капитального ремонта и Северо-Восточного административного округа.

Александр Кибовский, возглавивший департамент культуры в 2015 году, освобожден от исполнения обязанностей; на его место назначен Алексей Фурсин. Господин Фурсин работает в мэрии с 2016 года, до 27 сентября он руководил департаментом предпринимательства и инновационного развития, находящимся в ведении вице-мэра Натальи Сергуниной. Департамент предпринимательства и инновационного развития возглавила 35-летняя Кристина Кострома, до сих пор работавшая первым заместителем господина Фурсина.

В указе мэра об освобождении от должности господина Кибовского говорится также об отставке Алексея Беляева с поста префекта Северо-Восточного административного округа Москвы. Господин Беляев теперь возглавляет департамент капитального ремонта, прежний глава которого Алексей Елисеев освобожден от исполнения обязанностей и уволен распоряжением мэра №569 c формулировкой «по собственной инициативе». Тем же распоряжением с той же формулировкой уволен и Антон Кульбачевский, с 2010 года возглавлявший департамент природопользования и охраны окружающей среды. На его место назначена Юлия Урожаева, до сих пор работавшая заместителем начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Опубликованы также два постановления правительства Москвы о совершенствовании структуры органов исполнительной власти и об оптимизации некоторых из них. Часть полномочий департамента природопользования, в том числе управление некоторыми особо охраняемыми природными территориями, передается департаменту культуры, департаменту ЖКХ и префектурам. Также в ведение департамента культуры перейдет ГПБУ «Мосприрода», которое занимается управлением ООПТ и другими зелеными зонами столицы. Полномочия по утверждению границ ООПТ в Москве переходят к Москомархитектуре, а департаменту капитального ремонта передаются функции по обеспечению высадки зеленых насаждений. Кроме того, упразднен комитет по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Его функции передаются Москомархитектуре, Москомстройнадзору, департаментам строительства и градостроительной политики.

Александр Воронов, Елена Рожкова, Иван Тяжлов