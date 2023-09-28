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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

18,57 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—июле 2023 года, сообщил вчера Росстат. Это на 0,8% больше, чем было по результатам семи месяцев 2022 года (18,42 трлн руб.). Первые пять месяцев 2023-го темпы снижения финрезультата год к году оставались примерно на одном уровне — в диапазоне 19,5–24,4%. Однако далее база для сравнения 2022 года стала ухудшаться (воздействие санкций и иные последствия начала военной операции РФ), и по итогам июня 2023-го глубина падения финрезультата в годовом сравнении сократилась до 11,4%. Теперь же по итогам июля Росстат впервые в этом году сообщает о приросте показателя относительно прошлого года.

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