Экс-полицейскому Голубеву смягчили наказание за слив данных попутчиков Навального

Санкт-Петербургский городской суд смягчил наказание бывшему полицейскому Константину Голубеву, которого признали виновным в передаче журналистке данных о попутчиках политика Алексея Навального на авиарейсе Томск—Москва 20 августа 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Рассмотрев апелляцию на решение Василеостровского районного суда, назначившего Константину Голубеву наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима, суд решил смягчить наказание и изменить место заключения на колонию-поселение.

В марте 2023 года Василеостровский районный суд признал Голубева виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

По версии суда, Голубев, занимавший должность оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями по Василеостровскому району, «из личной заинтересованности, с целью поддержания дружеских отношений с М.» попросил коллегу предоставить ему доступ к служебному компьютеру и базе данных «Розыск-Магистраль». Там он нашел данные пассажиров двух авиарейсов, которыми следовал Алексей Навальный, и сведения о покупке билетов и передал их журналистке Baza Мяйле Мачюлите. Константин Голубев вину не признал.

Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как у него резко ухудшилось самочувствие в самолете, следовавшем из Томска в Москву.

Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург