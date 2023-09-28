Хозяйку крымского банка взяли в Европе-1

Как стало известно “Ъ”, сотрудники СКР и МВД задержали теневого финансиста Анджелу Сергееву. Следствие считает ее конечным бенефициаром разорившегося севастопольского банка ВВБ. Якобы именно в ее интересах топ-менеджмент кредитного учреждения, чье дело о растрате прокуратура недавно вернула на доследование, и осуществлял многомиллиардные хищения. Кроме того, госпожу Сергееву проверят на причастность к другим преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Силовики подозревают Анджелу Сергееву не только в финансовых махинациях

Фото: из семейного архива Анджелы Сергеевой Силовики подозревают Анджелу Сергееву не только в финансовых махинациях

Фото: из семейного архива Анджелы Сергеевой

В среду утром следственно-оперативная группа, в которую входили представители ГСУ СКР и ГУЭБиПК МВД, приехала с обыском по трем адресам, включая подмосковный коттеджный поселок Европа-1, где проживает Анджела Сергеева. 52-летней хозяйке дома было предъявлено соответствующее постановление, из которого следовало, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По окончании обыска Анджелу Сергееву доставили на допрос в здание ГСУ СКР в Технический переулок. В ближайшее время следствие намерено обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об аресте фигурантки.

По данным “Ъ”, речь в материалах идет о хищении средств из крымского банка ВВБ, конечным бенефициаром которого следствие считает госпожу Сергееву.

Лицензии кредитное учреждение, ранее базировавшееся в Ярославле, но в 2015 году переехавшее в Севастополь, лишилось в апреле 2018 года. Как установил регулятор, банк, быстро ставший одним из ключевых кредитных учреждений полуострова, обзавелся не только внушительной клиентурой, но и значительным объемом проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. «С учетом значимости банка для Республики Крым и города Севастополя» в нем была введена временная администрация и наложен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банку искали санаторов, однако после аудита стало понятно, что ситуация в нем катастрофическая. Так, руководство банка отказалось передавать администрации кредитные досье на 1,2 млрд руб., а в банке были выявлены масштабные операции по выводу активов незадолго до краха ВВБ. В итоге его долг перед кредиторами составил более 12,3 млрд руб.

Расследовать уголовное дело о выводе средств из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. Обвинения в растрате 4 млрд руб. были предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета ВВБ Ирине Фаминской, экс-руководителю московского филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным офисом Светлане Деминой. Их четвертый предполагаемый подельник, специалист залогового отдела Станислав Гладков, скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено. Отметим, что в своих показаниях обвиняемые утверждали, что все сомнительные займы реально выдавались людям, приближенным к владельцам кредитной организации, по личному распоряжению последних. Например, те же госпожи Фаминская и Демина утверждали, что все кредиты выдавались по указанию владельца ВВБ Анджелы Сергеевой. Якобы в том числе и из-за того, что следствие не дало оценки этим показаниям, Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении фигурантов Фаминской, Глебиной и Деминой, отправив дело на дополнительное расследование. Теперь в надзор дело уйдет уже, очевидно, в новой редакции — его основным фигурантом, скорее всего, станет госпожа Сергеева.

Кроме того, по данным источников “Ъ”, ее будут проверять на возможную причастность к другим преступлениям. Так, в материалах расследования есть показания о том, что госпожа Сергеева совместно с бывшим топ-менеджером ЦБ Дмитрием Рубиновым, скрывающимся за границей, готовили покушение на адвоката Ирину Шоч, которая представляет интересы потерпевших в поиске и возврате активов из принадлежавших экс-банкирам кредитных учреждений. «Все должно было выглядеть как разбойное нападение на адвоката и членов ее семьи»,— следует из показаний.

По некоторым данным в финансовые круги Анджелу Сергееву в начале 2000-х ввел бывший предправления ВИП-банка Алексей Френкель, с которым она вместе училась на экономическом факультете МГУ. После того как в 2008 году Мосгорсуд признал господина Френкеля заказчиком убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова и приговорил к 19 годам колонии, его протеже, как считается, развернула активную самостоятельную деятельность. Впрочем, во всех проектах она действовала, как правило, через доверенных лиц. Одним из ее первых деловых партнеров называют хозяина банка «Балтика» Олега Власова, который в феврале 2023 года получил 17 лет колонии строгого режима за вывод из России 46 млрд руб. по так называемой молдавской схеме.

При этом некоторые свидетели утверждают, что на самом деле банк контролировался вовсе не господином Власовым, а Анджелой Сергеевой.

Впоследствии ее пути пересеклись едва ли не со всеми значимыми игроками теневого банковского сектора. В частности, среди ее ближайших деловых партнеров источники “Ъ” называют находящихся в международном розыске экс-заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке Дмитрия Рубинова, являвшегося бенефициаром целого ряда разорившихся коммерческих банков, из которых были выведены десятки миллиардов рублей, а также бывшего владельца банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, который сейчас проживает в Германии.

Из материалов дела следует, что вплоть до ареста в 2013 году Анджела Сергеева «имела тесные деловые отношения» и с Сергеем Магиным, одним из крупнейших российских обнальщиков. В конце 2016 года Пресненский райсуд Москвы вменил ему в вину незаконное обналичивание 122 млрд руб., приговорив к 8,5 года колонии. На свободу Сергей Магин вышел условно-досрочно в марте этого года, а недавно его заочно арестовали, на этот раз за участие в ландромате.

Олег Рубникович