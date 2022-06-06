Крымские кредиты заинтересовали следствие

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Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило первый этап расследования масштабного уголовного дела о растрате почти 4 млрд руб. топ-менеджерами работавшего в Крыму и рухнувшего три года назад ПАО «Банк ВВБ». По версии следствия, примерно треть от этой суммы трое бывших управленцев банка оформили в качестве выданных клиентам кредитов, а на самом деле просто поделили деньги между собой. Сами обвиняемые утверждают, что все сомнительные займы реально выдавались людям, приближенным к владельцам кредитной организации, по личному распоряжению последних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы на днях рассмотрел ходатайство старшего следователя ГСУ СКР, попросившего ускорить процедуру ознакомления обвиняемых с материалами завершенного расследования уголовного дела о хищении путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,3 млрд руб. из крымского банка ВВБ. В числе ответчиков на процессе оказались три предполагаемые расхитительницы: бывший вице-президент и глава кредитного комитета банка Ирина Фаминская, экс-руководитель московского филиала ВВБ Анна Глебина и заведовавшая операционным офисом в столице Светлана Демина. Их четвертый предполагаемый подельник, специалист залогового отдела Станислав Гладков, скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено.

Как пояснил суду автор ходатайства, он предоставил обвиняемым и их защитникам возможность «ежедневно, интенсивно и без ограничения по времени» читать 94 тома уголовного дела и даже копировать материалы с использованием технических средств. Однако бывшие финансистки, по версии следователя, этим правом злоупотребили, решив, видимо, намеренно затянуть процесс ознакомления. В связи с этим представитель СКР попросил суд ограничить обвиняемых во времени и назначить дату окончания процедуры.

Сами читающие дело, в свою очередь, поочередно рассказали суду, что изучение материалов на самом деле идет своим чередом: одна из дам почти закончила знакомство, а две ее бывшие коллеги изучили примерно половину материалов. Задержка, по их мнению, была обусловлена тем, что помимо собственно чтения фигуранткам требовалось время на анализ документов, сопоставление фактов, написание жалоб на работу следователя и подачу ходатайств того же содержания. В связи с этим экс-финансистки заявили, что не против ограничения сроков, однако попросили суд не устанавливать им слишком жесткие временные рамки.

Судья Наталья Дударь, впрочем, разъяснила обвиняемым, что ст. 217 УПК РФ предоставляет им время только на ознакомление с материалами дела и «не предусматривает проведение иных мероприятий вроде обдумывания аргументов следствия и согласования позиций». По словам председательствующей, предложенного следователем времени достаточно для завершения процедуры, а если у фигурантов и останутся какие-то пробелы в восприятии, они всегда смогут их восполнить, запросив материалы дела уже в ходе судебного процесса по существу дела.

Напомним, ВВБ был зарегистрирован в 1990 году в Ярославле как паевой коммерческий банк «Ярославич». В 2015 году кредитная организация сменила название и место дислокации головного офиса, перебравшись в Севастополь. Три года ВВБ активно привлекал денежные средства крымчан, а весной 2018 года у него была отозвана лицензия. По версии ЦБ, за время работы на полуострове банк приобрел «значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости», поэтому не может больше выполнять свои обязательства перед вкладчиками. Для защиты их интересов, а также учитывая «значимость банка для Крыма и Севастополя», в нем была введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов (АСБ).

Чуть позже временный управляющий заявил, что ВВБ остался должен своим клиентам 12,2 млрд руб., при этом большую часть его активов владельцы успели вывести, продав недвижимость банка и принадлежавшие ему права требования по выданным ранее кредитам. Интересно, что при этом так называемые кредитные досье, в которых были зарегистрированы заемщики ВВБ, исчезли — во всяком случае, найти их конкурсному управляющему не удалось. После этого финансовое разбирательство перешло в уголовную плоскость — СКР возбудил уголовное дело о хищении неустановленными лицами из банка ВВБ в общей сложности 3,571 млрд руб., которое расследуется до сих пор. С учетом его масштабности и сложности руководство комитета недавно продлило отведенный на разбирательство срок до 35 месяцев.

Одним из этапов этого расследования стало уголовное дело трех предполагаемых расхитительниц из числа топ-менеджеров ВВБ. Им следствие инкриминирует растрату около 1,3 млрд руб. через выдачу 26 фиктивных кредитов. По версии СКР, госпожи Фаминская, Глебина и Демина, имея в своем распоряжении копии личных документов клиентов банка в Крыму и других регионах России, оформили поддельные договоры о предоставлении им крупных кредитов в Москве. Якобы выданные займы, по версии следствия, предполагаемые растратчицы поделили между собой, а «заемщики» при этом даже не узнали о том, что приняли участие в крупных финансовых аферах.

Как пояснил “Ъ” представитель одной из обвиняемых, они пытались объяснить следствию, что выдать фиктивный кредит ни один топ-менеджер коммерческого банка не может, поскольку такие решения принимаются на кредитном комитете, контролируются службой безопасности, а в случае особо крупных операций — еще и одобряются наблюдательным советом банка, в который обычно входят все его крупные акционеры. По мнению защиты, следствию нужно разбираться не с фиктивными, а с так называемыми техническими, заведомо невозвратными кредитами, выданными по требованию владельцев банка и под их личные гарантии.

Как полагают представители привлекаемой к ответственности стороны, именно в технических кредитах и была растрачена основная часть активов ВВБ. Аферы, по их мнению, совершались в интересах примерно полутора десятков бывших акционеров банка. АСВ до сих пор пытается привлечь этих людей к субсидиарной финансовой ответственности через арбитражи, однако в завершенной части уголовного дела ответчики не фигурируют. Получить официальный комментарий адвокатов обвиняемых “Ъ” не удалось.

Сергей Машкин