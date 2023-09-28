Сезон социальной повестки

Депутаты седьмого созыва законодательного собрания Новосибирской области начали новый парламентский сезон. На сентябрьские заседания комитетов был вынесен целый ряд острых вопросов, в том числе проблемы обеспечения жильем детей-сирот, незавершенное строительство капитальных объектов, рост цен на ГСМ.

В ходе первого заседания депутаты комитета регионального парламента по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям рассмотрели проблему берегоукрепления Обского моря в районе села Красный Яр. Подтопление земельных участков местного населения здесь наблюдается как минимум с июня 2016 года. В мае 2018-го комитет потребовал ускорить работы по берегоукреплению. На тот момент в поселке, в котором проживает более

1,6 тыс. жителей, расстояние от границы воды до зданий, а также инженерных сооружений составляло всего 10–20 м. Под угрозой затопления находились 33 дома, в которых проживали 100 человек, а также линия электропередач, автодорога местного значения и два промышленных предприятия. Как отмечают парламентарии, проект по укреплению берега водохранилища сметной стоимостью более 200 млн руб. был разработан еще в 2017 году, но так и не был реализован.

В 2023 году ситуация ухудшилась. На сентябрьском заседании депутаты предложили областному правительству, не ожидая федеральных денег, укрепить самые проблемные участки за счет областного бюджета. «В первую очередь необходимо закрыть проблемные участки. Мы теряем территорию, ряд сформированных участков, инженерные сети частично уже под водой. Осадки идут обильные, водохранилище набирается и идет обрушение берега. Съедание берега в этом году даже не можем прогнозировать — два, три, десять метров»,— пояснил глава Ордынского района Олег Орел.

Депутаты отметили, что ситуация с размывом берега в Красном Яре не единственная и наблюдается в других районах области. По словам заместителя председателя комитета Романа Яковлева, Красный Яр в этом случае должен стать пилотным проектом.

«Мы этот вопрос пытаемся решить с 2012 года. Но ни один камень до сих пор не уложен, ни один кубометр бетона. Поэтому предложение — обратиться к губернатору. На два этих самых проблемных участка надо в пределах 10 млн руб. Сейчас формируется бюджет. Надо изыскать эти деньги, чтобы в течение следующего года обезопасить эти домовладения и решить проблему хотя бы частично»,— высказался председатель комитета по аграрной политике Денис Субботин.

Жилье по закону

Темой обсуждения комитета заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам стал механизм реализации масштабных инвестиционных проектов, направленный на решение вопроса обеспечения жильем детей-сирот. Ранее такой же механизм в регионе был запущен в отношении «обманутых дольщиков».

По данным регионального правительства, на 1 августа 2023 года в очереди на обеспечение жильем состоит 7,5 тыс. детей-сирот, из них 5,1 тыс. человек, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло и не реализовано, в том числе имеющих не исполненное судебное решение — 95 человек.

Региональные власти предлагают выдавать застройщикам земельные участки без конкурса в обмен на квартиры для этой льготной категории. Общая площадь построенного многоквартирного дома в рамках этой инициативы должна составлять не менее 10 тыс. кв. м жилых помещений, от этого объема детям-сиротам может быть выделено не менее 6,5%. При этом, девелопер должен вложить в строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства для нужд государственных органов не менее 600 млн руб.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, этим законопроектом вносятся изменения сразу в три региональных закона. Депутат Ашот Рафаелян обратил внимание, что в тексте законопроекта сказано не «участок», а «участки». «Сколько участков допустимо? Каково их территориальное расположение?» — задал вопросы депутат и напомнил, что по совершенствованию действия законов о масштабных инвестиционных проектах была создана рабочая группа с участием депутатов заксобрания, представителей минстроя и правительства области. «Предлагаю в первом чтении критерии утвердить, а затем уже ко второму чтению провести заседание рабочей группы и эти критерии согласовать»,— внес предложение Ашот Рафаелян.

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко отметил, что ранее застройщики могли вносить и 250, и 300, и 500 млн руб. для участия в масштабных инвестиционных проектах. «А сейчас критерий появился жесткий — 600 млн руб. Думаю, что эти вопросы можно обсудить на заседаниях рабочей группы. И все критерии нужно там рассмотреть»,— пояснил он.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии заксобрания — 28 сентября. К этому сроку в документ по инициативе депутатов будет внесен ряд корректировок.

Что нам стоит дом достроить

Комитет законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам обсудил проблему незавершенных капитальных объектов, возводимых с использованием средств областного бюджета. По информации аудитора КСП Василия Круковского, количество объектов незавершенного строительства государственной и муниципальной собственности с 2019-го по 2022 год увеличилось на 312 единиц, общая сметная стоимость объектов сократилась на 10,9 млрд руб. В 2022 году из 2496 объектов незавершенного строительства выбыло 1227 объектов (областные — 85 ед., муниципальные — 1142 ед.), из них на 467 объектах работы завершены, 437 объектов переданы другим балансодержателям, 35 областных объектов списаны, два законсервированы, два проданы, 253 объекта переданы в казну, на 31 муниципальном объекте планируется продолжение строительства.

Согласно отчету контрольно-счетной палаты региона, планы по снижению объектов незавершенного строительства министерства транспорта и министерства строительства за 2022 год не выполнены.

На вопрос депутатов о том, сколько всего средств необходимо для достройки всех

600 незавершенных объектов, минстрой не смог ответить. По словам главы ведомства Алексея Колмакова, проекты будут реализованы поэтапно, список объектов, которые необходимо будет достроить в первую очередь, формируется.

Депутат Вячеслав Илюхин раскритиковал темпы выполнения плана, отметив, что в

2022 году было запланировано выполнить 70 объектов незавершенного строительства, а выполнено 12. Фактически завершены работы на трех объектах, что меньше 5% от плана. «Представьте, коробку здания вы обязались сделать за год — не сделали. А через год заявили: поскольку сейчас все подорожало, вы нам еще денег дайте. Были бы суды, нашли бы другого подрядчика. Но это что касается частных денег. А когда касается денег государственных — не штрафные санкции, а еще денег дают! Не могу понять, что у нас происходит!» — обратился он к министру.

«Ситуация никого не может удовлетворить: сотни миллионов бюджетных рублей заморожены. Денег, которые должны быть в социальных объектах, в квартирах для малоимущих, детей-сирот. Эти средства могли бы работать на Новосибирскую область. На сегодня составлен четкий перечень критериев отнесения объектов к незавершенному строительству. Есть основа, которая позволит нам определить динамику снижения количества объектов и финансовых средств, которые зависают в „незавершенке“»,— высказался председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Подойма.

Спасти животноводство

Еще один важный для сельскохозяйственной отрасли проект рассмотрели члены комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Речь идет о навозохранилищах. Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установил требования к обращению побочных продуктов животноводства, действующие с 1 марта 2023 года по 1 марта 2029 года. В частности, ввел запрет на внесение необработанных, непереработанных побочных продуктов животноводства в почву.

По данным министерства сельского хозяйства, в целом в Новосибирской области необходимо построить 727 бетонных специализированных площадок-навозохранилищ общей площадью 698 тыс. кв. м, для чего промышленности потребуется произвести 907, 8 тыс. кв. м бетона. Общее производство бетона в год по Новосибирской области составляет 676 тыс. кв. м по всем отраслям экономики. Требуемый объем строительства навозохранилищ промышленность региона сможет выполнить не ранее, чем за пять лет. Общие затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей только на приобретение бетона, необходимого для строительства, составят 4,5 млрд руб.

Стоимость одного навозохранилища для сельскохозяйственного предприятия с поголовьем коров более 500 оценивается в размере 50 млн руб. Стоимость всех требуемых навозохранилищ (727) составит 14 млрд руб.

Сегодня в области действуют 343 сельскохозяйственных предприятия, КФХ и ИП, занимающихся разведением крупного скота молочного и мясного направления с общим поголовьем 37 тыс. коров. Строительство специализированных бетонных площадок без государственной поддержки может повлечь закрытие целого ряда предприятий, у которых не окажется свободных ресурсов на строительство площадок.

По словам министра Евгения Лещенко, в других регионах России разработаны меры господдержки для помощи фермерам в этом вопросе. В частности, правительство Красноярского края выдает гранты сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание площадок по хранению и переработке побочных продуктов животноводства (в размере 50% от стоимости проекта).

«Не знаю, как на поголовье в 11 тыс. голов КРС можно настроить достаточно площадок, притом что в сутки каждая корова съедает 60 кг кормов»,— отметил депутат Олег Бугаков.

Зампред комитета Роман Яковлев отметил, что борьба с побочными продуктами разорит мелкий и средний бизнес.

Тем не менее, подчеркнул председатель комитета Денис Субботин, требования законодательства обязательны к исполнению. «Нам могут не нравиться предложения Минсельхоза, но мы обязаны попробовать облегчить ситуацию для сельхозтоваропроизводителей. Предлагаю взять тайм-аут на один месяц, внимательно ознакомиться с опытом Красноярского края. Одновременно обратиться в профильный комитет Государственной думы с просьбой донести до Минсельхоза РФ, что требования по переработке побочных продуктов животноводства представляются нам как минимум очень неразумными»,— отметил он.

Помочь «Почте России»

Одной из наиболее проблемных на сегодняшний день в Новосибирской области является тема работы «Почты России» — в ряде районов жители заявили о перебоях в работе отделений. Депутаты комитета по транспортной промышленной и информационной политике обсудили перспективы работы предприятия.

«Действительно, „Почта России“ сейчас находится в сложных обстоятельствах и в целом испытывает финансовые трудности. Со стороны многих субъектов Российской Федерации данная ситуация доведена до генерального директора, до министра связи. Рассматриваются вопросы о мерах поддержки субъектами. У нас в области 719 отделений, из них на сегодняшний день 82% нерентабельны»,— сообщил исполняющий обязанности министра цифрового развития региона Сергей Цукарь.

По словам и.о. министра, на состояние АО повлияло снижение объемов импорта и экспорта почтовых отправлений, связанное с ковидом и санкциями. «На 63% упал экспорт в соотношении 2022-го к 2021 году, на 35% упал импорт. Объемы корреспонденции сократились на 18%. Чистые убытки за первую половину 2023 года составили 6,8 млрд руб. В связи с этим и происходят сейчас оптимизационные процессы»,— рассказал господин Цукарь.

По данным на июнь 2023 года, в Новосибирской области из 719 отделений почтовой связи 104 отделения временно не работали. К сентябрю это количество уменьшилось до 40 отделений. «Это не значит, что жители данной территории не обслуживаются. Они обслуживаются другими отделениями либо мобильными комплексами. Почтальоны разносят подписку, пенсии, социальные выплаты. То есть эти все социальные обязательства „Почта России“ выполняет»,— пояснил Сергей Цукарь.

И.о. министра считает, что регион может оказать предприятию поддержку. В частности, оно может быть освобождено от транспортного налога, налога на имущество, налога на прибыль или земельного налога. По предварительным расчетам объем налоговых льгот составит порядка 6 млн руб. Эти средства могут быть направлены на ремонт отделений почтовой связи, увеличение надбавок сотрудникам.

«„Почта России“ будет поддерживать действующую сеть почтовых отделений в работоспособном состоянии»,— заверил присутствующий на заседании комитета директор УФПС Новосибирской области АО «Почта России» Александр Завьялов. Он сообщил, что в данное время налажено активное взаимодействие с главами муниципальных образований и центрами занятости с целью привлечения сотрудников.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко отметил, что необходимо принять меры в поддержку «Почты России». «Думаю, что льготы для почтальонов, как для учителей и медиков в сельской местности, будут хорошим стимулом. При взаимодействии министерства с акционерным обществом и с нашим участием в деле будут определенные подвижки»,— пояснил он.

ГСМ в зоне особого внимания

Проблема роста цен на ГСМ стала наиболее обсуждаемой депутатами в новом сезоне. На резкий скачок стоимости жалуются как аграрии, так и автовладельцы.

«Розница увеличилась на 10 руб., а оптовые цены на нефтепродукты сегодня не укладываются в здравый смысл. И мы не можем ответить сегодня тем людям, которые находятся „на земле“, которые убирают урожай, которые перевозят пассажиров, на вопрос „Что происходит?“»,— высказался председатель комитета Валерий Ильенко. По его словам, в заксобрание поступают обращения по ценообразованию на нефтепродукты.

Как рассказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев, ведомством на еженедельной основе осуществляется мониторинг рынка нефтепродуктов. «Эта работа не видна, к сожалению, но я могу сказать, что очень много было фактов, когда наши действия приводили к снижению цены непосредственно в течение 2023 года»,— заверил глава ведомства.

Основной причиной взлетевшей стоимости Дмитрий Сухоплюев назвал существенный рост оптовых цен: «На 15 сентября у нас побит рекорд оптовых цен на топливо». Руководитель УФАС Новосибирской области напомнил, что в 2022 году был спад оптового рынка, когда европейские страны отказывались от закупки топлива из России, а сейчас объемы наращиваются, что отражается в повышенном спросе.

Глава регионального УФАС рассказал, что ведомством получено распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина о необходимости проверки рынка хранения нефтепродуктов.

Депутаты подчеркнули необходимость решения вопроса с урегулированием цен на ГСМ в кратчайшие сроки, предложено обратиться к правительству РФ с запросом о необходимости проведения аудита нефтегазовых компаний.