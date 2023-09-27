В Екатеринбурге 29 сентября пройдет прощание с погибшим в Нагорном Карабахе уральским миротворцем

Тело погибшего 20 сентября при обстреле автомобиля с миротворцами в Нагорном Карабахе полковника Центрального военного округа (ЦВО) Тагир-Мурода Караева привезут в Екатеринбург. Прощание планируют провести 29 сентября. Об этом Е1 сообщила племянница офицера.

По данным Е1, семья Тагир-Мурода Караева неделю искала тело офицера. Во время поиска обращалась в Минобороны, аппарат президента, к депутатам. О том, что тело погибшего в ближайшее время отправят домой стало известно только 27 сентября.

После прощания в Екатеринбурге тело направят в Таджикистан, где проведут похороны в соответствии с традициями. Глава таджикской диаспоры на Урале Фарух Мирзоев сообщил Е1, что семье погибшего окажут необходимую помощь.

Ранее стало известно, что автомобиль с российскими миротворцами, в котором находился Тагир-Мурод Караев, возвращался с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах). Его обстреляли из стрелкового оружия, находившиеся внутри военные погибли.

По данным Ura.ru, Тагир-Мурод Караев служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). «Во время обострения конфликта он вместе со сменщиком отправился сменить своих людей на посту. Их машину расстреляли. Положили всех»,— отметил собеседник издания.

Ева Коршунова

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