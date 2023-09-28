Замена по возможности

Развитие отечественного машиностроения в последние полтора года проходит под знаком заметного роста, увеличения поставок и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Причиной такого значительного подъема стали западные санкции и соответствующие ограничения в импорте зарубежных машин и оборудования. В результате у российских, в том числе сибирских, заводов появился дополнительный шанс не только увеличить производство своей продукции, но и укрепить свои позиции на рынке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти во всех сибирских регионах в этом году выросло производство машин, электрического, энергетического и горного оборудования

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Почти во всех сибирских регионах в этом году выросло производство машин, электрического, энергетического и горного оборудования

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Структура и темпы

Как показывают промежуточные итоги текущего года, практически во всех сибирских регионах отрасли машиностроения увеличили объемы производства, в первую очередь электрического оборудования, оптических, электронных приборов и компьютеров, а также машин и оборудования. В некоторых регионах эти сегменты за первое полугодие показали приросты в десятки процентов, например, производство машин и оборудования в Красноярском крае выросло на 25%, в Томской и Иркутской областях — на 11% (см графики).

Увеличили выпуск продукции и предприятия транспортного машиностроения, авиационные заводы, производители машин и оборудования, в частности горно-шахтного (ГШО) и горнодобывающего оборудования. В Кузбассе, где подавляющая часть машиностроения работает именно на угольную и горную отрасли, а также их обслуживание и поставки запчастей, производство машин и оборудования выросло на 43%. В этом регионе даже в такой отрасли, как производство автотранспортных средств и прицепов, производители выпускают продукцию для углепрома, в частности смесительно-зарядные машины на автошасси для транспортировки исходных невзрывчатых компонентов, изготовления эмульсионной взрывчатки и заряжания ее в скважины.

Росту способствовало не только импортозамещение в части выпуска аналогов ранее ввозимой продукции, но и замещение покинувших рынок зарубежных поставщиков. Многие из них сделали это по своей воле, не попадая ни под какие санкции.

Как косвенно показывают данные лизинговой компании «Балтийский лизинг», спрос на машиностроительную продукцию в стране растет, причем очень быстро. В первом полугодии 2023-го объемы нового бизнеса компании в сегменте машиностроительного и металлургического оборудования выросли на 300% к аналогичному периоду и прошлого года, и 2021-го. В начале сентября рост также показали сегменты оборудования для пищевой промышленности (+252% к аналогичному показателю 2022 года и +92% к первому полугодию 2021-го) и складского оборудования (+76,6% и +41,5 соответственно). По итогам прошлого года, как показывают данные торговой площадки «Тендер про», рекордно вырос спрос и, соответственно, поставки отечественного энергетического оборудования. Данная тенденция в сибирских регионах проявляет себя в этом году высокими темпами роста в производстве электротехнического оборудования.

Трудности импортозамещения

Однако изменить поведение потребителей, которые много лет предпочитали импортное оборудование, непросто. Так, до сих пор тендеры крупных компаний показывают наличие запросов на те или иные виды оборудования или запасных частей конкретных зарубежных производителей. И нередко такие запросы сопровождаются припиской «аналоги не предлагать».

В июне на открытии выставки «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке губернатор Кузбасса Сергей Цивилев признал, что российские угольщики попали в зависимость от импортного угольного оборудования в последние десятилетия, угольная отрасль страны «стала площадкой для испытания оборудования мировых производителей, и сейчас пожинаем плоды». Тогда как в стране много предприятий, которые, по словам губернатора, «в состоянии — не потеряли оборудование, не потеряли коллективы — производить качественную и конкурентоспособную продукцию, и важно вернуть доверие угольщиков к отечественному оснащению, которое нисколько не уступает иностранному по качеству».

Одна из причин такой ситуации заключается в том, что зачастую российские производители не выпускают продукцию, которая бы полностью замещала по своим характеристикам импортное оборудование. В определенной степени по схеме замкнутого круга потребители предпочитают импортную продукцию, поэтому отечественные производители не производят ее, и получить ее в отсутствие импорта физически невозможно. В итоге сами потребители в сотрудничестве с производителями взялись решать сложную задачу импортозамещения.

В октябре прошлого года занимавшая на тот момент пост директора крупнейшей угольной компании Кузбасса — АО «УК „Кузбассразрезуголь“» — Елена Дробина на международном угольном форуме «Угольная отрасль — новые реалии» показала существенное преобладание импортного оборудования на предприятиях компании. «В экскаваторном парке 40% доля импортной техники, 60% — российской, автосамосвалы на 100% марки БелАЗ, буровые станки на 97%, а бульдозерно-погрузочная техника на 95% — импортные», — сообщила она. При этом белорусские карьерные самосвалы оборудовались двигателями американской компании Cummins, которая прекратила поставки на БелАЗы уже в конце февраля 2022 года. Аналогично поступили поставщики крупногабаритных шин на карьерные самосвалы из ЕС и Японии.

Поскольку это прекращение было мгновенным, а отечественных альтернатив не было совсем, проблему крупногабаритных шин, по выражению Елены Дробиной, стали решать поставками из КНР и из Белоруссии, а двигателей на самосвалы — поставками от китайской компании WeiChai. Но уже тогда директор КРУ заявила, что «совместно с компанией БелАЗ угольщики поставили себе задачу» замещения двигателя и в начале 2023 года «будем обкатывать первый двигатель коломенский на 220-тонную машину», выразив надежду, «что промышленные испытания увенчаются успехом и пойдем в серийное производство».

В начале июня этот импортозамещенный БелАЗ на 220 т грузоподъемности был представлен на выставке «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке. И в этот же день КРУ заключил с БелАЗом соглашение о поставке 20 самосвалов новой модели с российским дизельным двигателем от «Коломенского завода» (входит в «Трансмашхолдинг», ТМХ) мощностью 2400 л.с. Полный цикл предварительных испытаний самосвала новой модели был проведен в мае текущего года на полигоне завода-производителя в Беларуси, а в июле она была направлена на промышленные испытания на Краснобродский разрез КРУ.

Похожая ситуация в соотношении импортного и отечественного оборудования характерна и для многих других важных отраслей сибирской индустрии, в частности нефтегазового комплекса. Например, в сентябре этого года на пленарной сессии промышленно-энергетического форума TNF-2023 в Тюмени, на которой обсуждались вопросы технологического суверенитета в нефтегазовой отрасли, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков отметил, что российские нефтегазовые компании все еще сталкиваются с «технологическим дефицитом». По его словам, нужно проводить «консолидацию спроса» на инновации, вырабатывать совместные стандарты оборудования между нефтегазовыми компаниями, а также предоставлять отечественным производителям испытательную инфраструктуру.

И в этом секторе экономики потребители пытаются решить свои проблемы в сотрудничестве с разработчиками и производителями. В апреле партнерство томской компании «Газпромнефть-Восток» (СП «Газпром нефти» и индийской Mubadala Energy) и Томского политехнического университета привело к реализации пилотного проекта по изготовлению российских деталей распределительного блока, который является ключевым в системе смазки компрессоров на газокомпрессорных станциях. Помимо этого, была разработана технология по восстановлению изношенных поверхностей клапанов до начального состояния, в результате чего деталь может использоваться повторно. Большая часть работ производилась на собственных площадях Инженерной школы политеха, для экспертной оценки конструкторской документации привлекались сотрудники научно-технического центра «Газпром нефти».

Директор по газу «Газпромнефть-Востока» Денис Сулимский отметил, что поддержка создания отечественных конкурентоспособных технологий и продуктов — это внутренняя амбиция компании, «основанная на стремлении к постоянному повышению эффективности бизнеса». По запросу нефтяников, как пояснил директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Кайрат Манабаев, специалисты школы смогли разработать конструкторскую и технологическую документацию на определенную линейку оборудования, разобраться в нюансах при механической обработке деталей, предложив технологию, «которую успешно могут реализовать местные производители». Новые детали прошли необходимые испытания и были отправлены для использования на Урманской и Шингинской газокомпрессорных станциях.

Кооперационные альтернативы

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Создание импортозамещенного БелАЗа проходило с участием заказчиков-угольщиков и сибирских машиностроителей. В начале августа электродвигатель ДП216, предназначенный для состава привода маслопрокачивающих насосов дизель-генераторов для БелАЗов, включая импортозамещенный 220-тонник, разработало АО «Томский электротехнических завод» (ТЭТЗ), сообщил союз «МПО работодателей Томской области». Этот электродвигатель нужен для запуска маслопрокачивающего насоса, и только когда давление масла достигает требуемого значения, включается стартер для запуска самого дизеля. Руководитель направления развития гражданской продукции ТЭТЗа Дмитрий Завьялов сообщил, что новое изделие уже было испытано и пробный запуск дизель-генератора на самосвале «показал стабильную работу электродвигателя АО «ТЭТЗ». Гендиректор ООО «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ» Анатолий Мельников отметил, что коллектив ТЭТЗа разработал электродвигатель в кратчайшие сроки и «по габаритно-присоединительным размерам и электрическим параметрам он соответствует требованиям, предъявляемым к приводу маслопрокачивающего насоса». В России такое изделие ранее не выпускалось, на томском заводе на 2023 год запланировано производство установочной серии в 25 штук.

Очевидно, что импортозамещение карьерных самосвалов Белорусского автомобильного завода с участием сибирских смежников будет расширяться, поскольку в этом году БелАЗ дополнительно расширил свое присутствие в Сибири, где располагаются его главные потребители из числа предприятий открытой добычи угля и руд с большим числом карьерных самосвалов. Сначала расширение проявилось в конце мая, когда под контроль БелАЗа перешло старейшее предприятие машиностроительной отрасли Кузбасса — ОАО «Анжерский машиностроительный завод». Аффилированное с белорусским заводом кемеровское ООО «Русбелсоюз» приобрело более 89% акций завода, а в августе объявило об обязательном предложении акционерам «Анжеромаша» о выкупе акций предприятия. По мнению одного из представителей машиностроительной отрасли Кузбасса, «Анжеромаш» может быть интересен БелАЗу как крупная производственно-ремонтная база и предприятие с современным литейным цехом и производитель тяжелых редукторов.

В начале июня БелАЗ подписал с властями Кузбасса и города Белово соглашение о строительстве второй очереди центра технической поддержки «БелАЗ» в Беловском городском округе. По соглашению в строительство производственного комплекса №2 площадью 8,7 тыс кв. м Белорусский автомобильный завод инвестирует 1,2 млрд руб. с пуском в 2025 году. Первая очередь центра площадью 15,5 тыс. кв. м была запущена в августе 2020 года с заявленными инвестициями 478 млн руб. Подобные сервисные центры зачастую выступают и производителями различных запасных частей. В ходе визита в Кузбасс 18–19 июля министра промышленности Республики Беларусь Александра Рогожника и руководителей белорусских предприятий власти региона объявили о создании центра по продаже и обслуживанию белорусской техники. По мнению Сергея Цивилева, «новый мультибрендовый центр позволит не только проводить оперативное техобслуживание, но и приобретать необходимую технику, запчасти к ней в одном месте и по ценам заводов-производителей». Также в ходе визита обсуждалось расширение сотрудничества БелАЗа и компании «Белшина» с кузбасскими угольщиками, перспективы запуска в регионе производства белорусского пассажирского транспорта.

Другой пример импортозамещения в угольном машиностроении — Ясиноватский машиностроительный завод из ДНР. В прошлом году с ним наладили кооперацию кемеровское ООО «Торгинвест» (Кузбасский электромашиностроительный завод, КЭМЗ), выпускающее шахтовые электродвигатели, и томское ООО «Машиностроительное предприятие «Ильма», производящее системы автоматизации и связи для ГШО. Инициатором сотрудничества в прошлом году выступил КЭМЗ, результатом стало производство в Ясиноватой проходческого комбайна. В августе прошлого года его первый экземпляр был поставлен на кузбасскую шахту им. Тихова. В 2023 году эта кооперация дала еще один результат — поставку проходческого комбайна на алмазодобывающую шахту АК «Алроса» в Якутию. По сообщению главы правительства ДНР Виталия Хоценко, в планах производить до 15 таких машин ежегодно.

Из других сравнительно крупных проектов в импортозамещении в горном машиностроении стоит отметить планы кемеровского ООО «Перспективные технологии» (выпускает ленточные конвейеры, пускатели, приводные станции) по инвестированию 500 млн руб. в расширение производства новых видов продукции для горной добычи. Эти планы были закреплены соглашением о сотрудничестве, которое губернатор Кузбасса подписал с компанией на Красноярском экономическом форуме в начале марта 2023 года. Из всего объема инвестиций около 100 млн руб. предполагается направить на организацию выпуска конвейерных роликов, не менее 200 млн руб. — на производство редукторов, 100 млн руб. — на выпуск электрооборудования. Реализация проекта позволит создать не менее 400 новых рабочих мест.

Замещение своими силами

Часть работы по импортозамещению, в первую очередь решение проблем с нужными запчастями, крупные промышленные компании пытаются решать силами своих ремонтных подразделений. Например, крупнейшее предприятие сибирской металлургии АО «Евраз ЗСМК» в сентябре прошлого года за 200 млн руб. прибрело восемь металлообрабатывающих станков с числовым программным управлениям, чтобы наладить на них производство дефицитных запасных частей. По словам директора сегмента «Ремонты» дивизиона «Сибирь» «Евраза» Михаила Мезенцева, «специалисты проанализировали ситуацию по приобретаемым деталям и запасным частям и подобрали конфигурацию станков, которая могла бы обеспечить изготовление нужной продукции на комбинате». Всего в механический цех «Запсиба» было приобретено восемь новых станков с ЧПУ: четыре токарных, два фрезерных и два расточных.

Наладило регулярный выпуск необходимых основному производству запасных частей и кемеровское КАО «Азот» (входит в одноименную группу компаний наряду с предприятиями в Ангарске, Менделеевске и Мелеузе). Для этого на предприятии на базе ремонтно-механического цеха создан инженерно-конструкторский центр (ИКЦ), в котором сегодня занято 162 специалиста, а составе станочного парка — 25 единиц оборудования для лазерной резки, сварочные и сборочные посты, станки с ЧПУ. Для увеличения производственных мощностей планируется начать в ближайшее время строительство нового корпуса площадью 4,5 тыс. кв. м. Как поясняет директор ИКЦ Василий Курганов, выпуск импортозамещающих запасных частей — это приоритет №1 в работе центра наряду с освоением параллельного выпуска сложного химического оборудования. По его словам, в ближайшие годы ИКЦ должен освоить выпуск собственными силами оборудования для покрытия до 100% от общей потребности предприятий ГК «Азот», для чего сформирован список заказов на ближайшие пять лет. Уже в этом году центр, помимо ремонта и выпуска запчастей, должен с нуля изготовить 27 позиций сложного оборудования, включая большой теплообменный пятиблочный аппарат 906А для цеха Аммиак-2 и аппарат воздушного охлаждения каскадного типа для цеха Аммиак-1.

«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) в этом году обособила свой сервисный бизнес, очевидно, придавая ему в новых условиях особое значение. В марте этого года дирекция по сервисному бизнесу СУЭК провела стратегическую сессию, на которую впервые были приглашены руководители всех сервисных предприятий компании. И, как сказано в ее сообщении, «особое внимание на сессии было уделено вопросу освоения новых видов продукции и услуг сервисных предприятий». А в апреле СУЭК объединила часть сервисов, в частности пять ремонтно-механических заводов (3,5 тыс. занятых) в Хакасии, Забайкалье, Приморском и Красноярском краях в ООО «Единая сервисная компания» (ЕСК). Его основными направлениями деятельности были заявлены увеличение загрузки оборудования и производственных площадей, повышение серийности, достижение продуктового лидерства, выстраивание партнерских отношений с крупными игроками отрасли. За пределами ЕСК, обособленным предприятием, остался ленинск-кузнецкий завод «Сиб-Дамель», но с передачей управленческих функций ООО «ЕСК». В состав сервисного бизнеса СУЭК входят также завод энергетического машиностроения «Элсиб» в Новосибирске и две компании по буровзрывным работам. На предприятиях этого направления в СУЭК занято 5,5 тыс. человек, а ООО «Сиб-Дамель» уже не один год выступает крупнейшим предприятием всей машиностроительной отрасли Кузбасса по размеру годовой выручки — 5,4 млрд руб. в 2022 году.

Производство импортозамещающей продукции и оказание соответствующих услуг выступает одним из направлений работы ЕСК. Черногорский РМЗ в Хакасии в начале этого года разработал чертеж и технологический процесс на изготовление приводного вала для экскаватора японской марки Komatsu PC 4000, в мае запустил производство и произвел первую поставку. Причем не в рамках СУЭК, а на Ковдорский ГОК (актив «Северстали») в Мурманской области. Филиал ЕСК освоил также ремонты радиаторов и колесных дисков БелАЗов, ковша для фронтального погрузчика XCMG ZL50 китайского производства, футеровку кузовов и изготовление защитных козырьков для китайских самосвалов SITRAK. При этом первый заказ на футеровку кузовов и изготовление защитных козырьков поступил Черногорскому РМЗ не от предприятия СУЭК, а от дилера самосвалов SITRAK. В ситуации сохранения жестких антироссийских санкций и ограничений по импорту весьма вероятно, что крупные промышленные компании и дальше продолжат развивать свое собственное машиностроение.

Игорь Лавренков, Кемерово