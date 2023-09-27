Точечная настройка

Столичный мэр Сергей Собянин в среду подписал ряд документов, которыми утвердил состав столичного правительства. Прежний состав в соответствии с законом подал в отставку, после того как господин Собянин был переизбран на должность мэра в ходе Единого дня голосования 8–10 сентября и вступил в должность. В основном состав команды мэра Москвы не претерпел существенных изменений. Главной из немногочисленных кадровых новостей стала замена главы департамента культуры Александра Кибовского, занимавшего эту должность с 2015 года, на Алексея Фурсина, руководившего до этого департаментом предпринимательства и инновационного развития. Он займется, в частности, развитием амбициозного проекта — кинокластера со студиями общей площадью 300 тыс. кв. м, который в городской мэрии уже сравнили в Голливудом и Болливудом. Кроме департамента культуры перестановки затронули также депратамент природопользования, департамент капитального ремонта и Северо-Восточный административный округ.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Собянин и Алексей Фурсин (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О решении отправить Александра Кибовского в отставку говорится в указе столичного мэра №83. Этот документ стал частью пакета из нескольких указов и распоряжений, которыми Сергей Собянин после его переизбрания на должность мэра Москвы назначил членов своего правительства и заместителей. Причины освобождения господин Кибовского от должности в документе не называются.

Александр Кибовский был назначен главой департамента культуры Москвы в 2015 году. Выпускник Московского государственного историко-архивного института по специальности «музейное дело», он пришел туда с должности главы Мосгорнаследия (в 2008–2010 годах чиновник также возглавлял Росохранкультуру). На прежнем посту о нем отзывались как об энергичном администраторе, который смог в разы увеличить число отреставрированных зданий в городе, но допустил снос ряда знаковых исторических построек. В столичных музеях и театрах назначение в 2015-м приветствовали (см. “Ъ” от 11 марта 2015 года).

Господин Кибовский сменил в департаменте культуры Сергея Капкова, которому за три года работы, как утверждали эксперты в беседе с “Ъ”, «удалось изменить облик Москвы» — в таком ключе господина Капкова характеризовала, например, Зельфира Трегулова, занимавшая на тот момент пост директора Третьяковской галереи. Сергей Собянин объявил по итогам работы благодарность господину Капкову за заслуги в реорганизации парков и «привнесении нового стиля» в их работу. В Госдуме, в свою очередь, выражали надежду, что Александр Кибовский «преумножит позитивное наследие Капкова», заодно вытеснив «пиаровский, хипстерский флер» предшественника. В Москве часть публики в первые месяцы после назначения Александра Кибовского сожалела об уходе господина Капкова. Впрочем, среди тех, кто поддержал господина Кибовского, был Кирилл Серебренников. Тем, кто боялся тогда «заморозков» в московской культурной жизни, режиссер возражал, что на смену господину Капкову «пришел достаточно молодой человек, интеллектуал»: «Мне кажется, у Кибовского есть свое видение того, как должна развиваться культура города».

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Кибовский

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господину Кибовскому ставили в упрек длинный ряд резонансных отставок и назначений в подведомственных департаменту учреждениях – например, увольнение в 2016 году директора музея-заповедника «Царицыно» Натальи Самойленко, в 2019-м – Алины Сапрыкиной из Музея Москвы, в 2020-м – смену, после серии конфликтов, руководства Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Другие решения воспринимались, впрочем, спокойно или даже благожелательно. Сам Александр Кибовский заявлял, что считает неверной политику назначения руководителей по знакомству — по принципу «кто с кем знаком, дружил, служил». В конце концов ему стали симпатизировать многие из тех, кто сначала критиковал. А в 2022 году логика отставок и назначений, в том числе и в учреждениях культуры, стала столь радикально иной, что департамент культуры Москвы перестал быть местом, куда имело смысл адресовать претензии.

Подводя итоги своей работы на посту главы департамента, господин Кибовский заявил «Ъ», что ведомству «удалось сделать культуру ближе к москвичам».

Кроме того, чиновник заверил, что «искусство стало доступнее не только для широкой аудитории, но и для молодых талантов». «Но время ставит новые вызовы, и сегодня принципиально важно вывести культуру Москвы на новый уровень. Пришло время создания творческих индустрий мирового уровня. К решению таких серьезных задач необходимо привлекать специалистов в смежных сферах, объединяющих культурные традиции и современные креативные решения»,— заявил господин Кибовский.

Его преемник, 49-летний Алексей Фурсин, окончил Государственный университет по землеустройству, учился в Академии госслужбы, работал в Госкомземе, Министерстве ЖКХ, строительства и земельной политики и Минимуществе РФ, а в структуры правительства Москвы перешел в 2016 году. Тогда он стал первым замом главы департамента науки, предпринимательства и промышленной политики Москвы, через год возглавил это ведомство, а в 2018-м стал руководителем столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Сам господин Фурсин заявил, что три последних года его ведомство «системно развивало творческий бизнес» в Москве, пройдя «большой путь от определения понятия креативных индустрий до признания московской продукции в этой сфере на международном уровне». «Сегодня даже в условиях санкций креативный контент из российской столицы, а это кино, анимация, арт, мода, киберспорт и многое другое, востребован по всему миру»,— добавил он. По словам господина Фурсин, Москва «стоит на пороге запуска масштабных международных проектов в сфере современной культуры», упомянув «создаваемый кинокластер мирового уровня».

Речь идет о студийных площадках общей площадью 300 тыс. кв. м., которые строятся на киностудии им. Горького и территории Института машиностроения на Рязанском проспекте. В июле 2023 года господин Собянин заверил, что благодаря созданию этого кинокластера в Москве появится конкурентная с Голливудом и Болливудом площадка. Господин Кибовский, в свою очередь, сказал, что работал с Алексеем Фурсиным на нескольких проектах, в том числе «по развитию в городе киноиндустрии», похвалив сменщика за «системность, профессионализм, широкий кругозор и готовность к новым вызовам».

Новым руководителем департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы стала 35-летняя Кристина Кострома, которая с 2019 года являлась первым заместителем господина Фурсина.

Отметим, в указе об освобождении от должности Александра Кибовского говорится также об отставке Алексея Беляева с поста префекта Северо-Восточного административного округа Москвы. Господин Беляев теперь будет возглавлять департамент капитального ремонта, прежний глава которого Алексей Елисеев освобожден от исполнения обязанностей и уволен распоряжением мэра №569 c формулировкой «по собственной инициативе». Тем же распоряжением с той же формулировкой уволен и Антон Кульбачевский, с 2010 года возглавлявший департамент природопользования и охраны окружающей среды. На его место назначена Юлия Урожаева, до сегодняшнего дня работавшая заместителем начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова. Этим перестановки в команде столичного мэра пока исчерпываются.

Кроме кадровых указов Сергея Собянина в среду вышли два постановления правительства Москвы о совершенствовании структуры органов исполнительной власти и об оптимизации некоторых из них. Так, у департамента природопользования уйдут сразу несколько полномочий. В частности, управление некоторыми особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) переходит к департаменту культуры, департаменту ЖКХ и префектурам. Среди передаваемых территорий, в частности, примыкающие зеленые зоны к Измайловскому и Лианозовскому паркам, к усадьбам «Царицыно» и «Кусково», а также ООПТ «Серебряный бор», «Останкино», «Покровское-Стрешнево» и «Битцевский лес».

Также в ведение департамента культуры перейдет ГПБУ Мосприрода, которая занимается управлением ООПТ и другими зелеными зонами столицы. Основные функции Мосприроды не изменятся, говорится в постановлении. Полномочия по утверждению границ ООПТ в Москве переходят к Москомархитектуре, а департаменту капитального ремонта передаются функции по обеспечению высадки зеленых насаждений. Кроме того, Сергей Собянин упразднил Москомстройинвест (комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства). Его функции передаются Москомархитектуре, Москомстройнадзору, департаментам строительства и градостроительной политики.

Александр Воронов, Елена Рожкова, Рита Русакова, Иван Тяжлов