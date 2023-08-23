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Коммерсантъ FM
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Оборот от продаж Ozon во втором квартале вырос в 2,2 раза, до 373 млрд рублей

Маркетплейс Ozon во втором квартале 2023 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) до 372,628 млрд руб. Относительно результатов аналогичного периода прошлого года показатели выросли в 2,2 раза, следует из неаудированных финансовых результатов компании по МСФО (.pdf).

Чистый убыток Ozon во втором квартале вырос на 82% и составил 13,087 млрд руб. Компания объяснила увеличение чистого убытка эффектом от курсовых разниц и ростом финансовых расходов. Общая выручка за этот период увеличилась на 61% год к году и превысила 94 млрд руб., выручка от оказания услуг — до 57 млрд руб. (+88%), выручка от прямых продаж товаров — до 37 млрд руб. (+32%).

Скорректированный показатель EBITDA компании снизился на 67%, до 62 млн руб. Согласно прогнозу Ozon по динамике GMV за полный 2023 год, показатель вырастет на 80-90% по сравнению с 2022-м, а скорректированная EBITDA за текущий год останется положительной. Из финансовой отчетности следует, что снижение показателя в апреле-июне связано со стратегическими инвестициями в рост оборота.

Количество заказов на Ozon в апреле-июне текущего года выросло на 131% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 209 млн. Активных покупателей стало почти на треть больше, чем годом ранее — 39,5 млн человек против 30,7 млн. Частотность заказов выросла на 55% и достигла 17 заказов в год на активного покупателя.

По оценке аналитиков платформы Calltouch, банка «Точка» и сервиса hh.ru, по итогам второго квартала 2023 года обороты российских предприятий малого и среднего бизнеса в сфере интернет-торговли выросли на 63%. Согласно их прогнозам к концу текущего года объем интернет-продаж достигнет 7,4 трлн руб.

Милена Костерева

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