Интернет-ретейлер Ozon запустил продажу автомобилей, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Пока услуга доступна только в Москве и Московской области, однако в компании планируют расширять список городов. Другие маркетплейсы о подобной услуге пока не объявляли.

Пока на Ozon доступны только автомобили от «Деливери кар» — онлайн-дилера китайского бренда Chery. Как уточнил представитель Ozon, за гарантийные обязательства и сервисное обслуживание отвечает дилер. Предоставлять кредиты на покупку автомобилей маркетплейс не планирует.

В 2020-м Ozon тестировал запуск на своей площадке категории «Автомобили». Однако покупатели могли лишь забронировать товар на маркетплейсе. Оплачивать его нужно было в салоне у дилера.

Лусине Баласян